Φωτιά σε καφετέρια στην πλατεία Θρακομακεδόνων – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (11/9) σε καφετέρια στην πλατεία Αριστοτέλους στους Θρακομακεδόνες.

Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση και κατάφεραν να την θέσουν άμεσα υπό έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσαν 24 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Άμεσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο #πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στους Θρακομακεδόνες Αττικής. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. September 11, 2025

