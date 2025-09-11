Στον αγιασμό του 8ου Δημοτικού Νέας Φιλαδέλφειας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σήμερα, πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρίσκεται στον αγιασμό, στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας.

Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε νωρίς το πρωί στο σχολείο, όπου τον υποδέχτηκαν με χαμόγελα παιδιά και εκπαιδευτικοί.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου και στη συνέχεια ξεκίνησε ο αγιασμός.

Διαβάστε επίσης

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

Μπλόκα και σαρωτικοί έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία της Αθήνας: Έπεσαν με το «καλημέρα» πρόστιμα εκατοντάδων ευρώ

Ηλιούπολη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 74χρονης – Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο