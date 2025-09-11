search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025
11.09.2025 09:13

Στον αγιασμό του 8ου Δημοτικού Νέας Φιλαδέλφειας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης

11.09.2025 09:13
Untitled design (20)

Σήμερα, πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρίσκεται στον αγιασμό, στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας.

Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε νωρίς το πρωί στο σχολείο, όπου τον υποδέχτηκαν με χαμόγελα παιδιά και εκπαιδευτικοί.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου και στη συνέχεια ξεκίνησε ο αγιασμός.

1 / 3