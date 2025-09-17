search
ΕΛΛΑΔΑ

17.09.2025 18:53

ΓΣΕΕ: 24ωρη απεργία την 1η Οκτωβρίου

17.09.2025 18:53
Την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 αποδέχθηκε ομόφωνα η Ολομέλεια της Διοίκησης της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κύρια αιτήματα της απεργίας είναι:

« Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ώρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

  • Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
  • Η επαναφορά του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν από την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας».

«Η κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Ταυτόχρονα, η ανάθεση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας στο κράτος-πατερούλη αγνοεί τον κοινωνικό διάλογο, αποδυναμώνει εσκεμμένα τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα.

Οι Έλληνες μισθωτοί που ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους συναδέλφους τους στην Ε.Ε., που δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά εργασιακή εξουθένωση και καταπόνηση, είναι πλέον αντιμέτωποι με μια δυστοπία. Φτάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο» τονίζει η ΓΣΕΕ και σημειώνει: «Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας!».

1 / 3