search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 20:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 19:18

Xωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς

17.09.2025 19:18
fotia-kefalonia-new

Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9) σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μεταξάτα Κεφαλονιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται αντιμέτωπες με διάσπαρτες εστίες, ενώ για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Νωρίτερα εκδόθηκε 112, το οποίο καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα, Μεταξάτα να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

Διαβάστε επίσης:

Σχολικά είδη: Πού μπορεί να φτάσει το συνολικό κόστος – Οι αυξήσεις που «καίνε»

Πάτρα: Την απείλησαν και την ανάγκασαν να τους φιλήσει τα πόδια! Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικες για bullying σε 13χρονη

Λεωφόρος Συγγρού: Υπό έλεγχο η φωτιά σε κλειστό ξενοδοχείο – Επιχειρούν 14 πυροσβέστες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
loverdos diamantopoulou – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Πράσινα» καρφιά πρώην συντρόφων για τη… «γαλάζια» πορεία του Ανδρέα Λοβέρδου

fbi epithesi aytokinito – new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο FBI: Πρώην στρατιωτικός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στην πύλη των γραφείων του στο Πίτσμπουργκ

vretania-diadilosi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Λονδίνο κατά της επίσκεψης του Τραμπ – «Δεν είναι ευπρόσδεκτος»

tselentis pagoto kefalonia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Άκης Τσελέντης: «Ελάτε να δροσιστούμε» – Άνοιξε boutique παγωτατζίδικο στο Φισκάρδο

oly-pafos-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ολυμπιακός-Πάφος – LIVE η «ερυθρόλευκη» πρεμιέρα στη League Phase 0-0 (Α’ ημίχρονο)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 20:09
loverdos diamantopoulou – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Πράσινα» καρφιά πρώην συντρόφων για τη… «γαλάζια» πορεία του Ανδρέα Λοβέρδου

fbi epithesi aytokinito – new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο FBI: Πρώην στρατιωτικός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στην πύλη των γραφείων του στο Πίτσμπουργκ

vretania-diadilosi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Λονδίνο κατά της επίσκεψης του Τραμπ – «Δεν είναι ευπρόσδεκτος»

1 / 3