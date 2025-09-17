Xωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς

Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9) σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μεταξάτα Κεφαλονιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται αντιμέτωπες με διάσπαρτες εστίες, ενώ για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Νωρίτερα εκδόθηκε 112, το οποίο καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα, Μεταξάτα να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

