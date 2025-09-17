search
ΕΛΛΑΔΑ

17.09.2025 16:51

Κεφαλονιά: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μεταξάτα – Ήχησε το «112» για εκκένωση τριών οικισμών

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μεταξάτα Κεφαλονιάς. Μήνυμα του «112» για εκκένωση τριών οικισμών.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., επτά οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Εκκένωση τριών οικισμών

Λίγο μετά τις 16:30 εστάλη μήνυμα από το «112», το οποίο καλούσε τους κατοίκους στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα της νήσου Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Γαλάζιο αντάρτικο» από Σιμόπουλο για τις αλλαγές στο ΔΣ της ΔΕΘ – Μιλά για καπέλωμα

ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η γκάφα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ πάγωσε την επένδυση-μαμούθ της Νότιας Κορέας στη χώρα

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η Έρευνα και η Καινοτομία στις Συμπληγάδες της ανικανότητας και της διαπλοκής

ΕΛΛΑΔΑ

Μέλος του ISIS δηλώνει ο 32χρονος εμπρηστής – «δράκος» – «Μου έδωσαν 100 ευρώ για τις φωτιές»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πάρτι στο διαδίκτυο με την ένταξη Λοβέρδου στη ΝΔ

LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ίδια άτομα έψαχναν από το 2018 - Μόλις 4 από τους 197 ελεγχόμενους στα Τρίκαλα παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη

