Κεφαλονιά: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μεταξάτα – Ήχησε το «112» για εκκένωση τριών οικισμών

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μεταξάτα Κεφαλονιάς. Μήνυμα του «112» για εκκένωση τριών οικισμών.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., επτά οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Εκκένωση τριών οικισμών

Λίγο μετά τις 16:30 εστάλη μήνυμα από το «112», το οποίο καλούσε τους κατοίκους στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα της νήσου Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

