search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 21:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 20:27

Εθνική Πινακοθήκη: Ιερή… συγκέντρωση για την επιστροφή των βανδαλισμένων έργων -«Έξω τα εκτρώματα» (Photos)

17.09.2025 20:27
ethniki pinakotiki 776- new

Συγκέντρωση έξω από την Εθνική Πινακοθήκη, όπου τον περασμένο Μάρτιο ο τότε βουλευτής της «Νίκης» Νίκος Παπαδόπουλος βανδάλισε έργα του Χριστόφορου Κατσαδιώτη, πραγματοποιούν ενώσεις Χριστιανών και πιστοί, μετά από κάλεσμα από τον «Ελληνικό Παλμό», το κίνημα που ίδρυσε ο Νίκος Παπαδόπουλος, μετά την αποχώρησή του από τη «Νίκη».

Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονται για την επιστροφή των έργων που είχαν βανδαλιστεί στην Πινακοθήκη και φωνάζουν συνθήματα όπως «έξω τα εκτρώματα απ’ την Πινακοθήκη», «Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία», «έξω οι μασόνοι από την Εκκλησία», ενώ στο «στόχαστρό» τους βρέθηκε η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, τα εμβόλια, οι μετανάστες, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, από τον οποίο ζητούσαν να δώσει το «παρών», αλλά και η κυβέρνηση.

«Αυτό το σαθρό κατεστημένο που στηρίζεται από τα λαγούμια της Μασονίας, ετόλμησε να βεβηλώσει την πίστη μας και να παραποιήσει τα ιερά και τα σύμβολα του τόπου μας. Μέσα σε αυτήν εδώ την Πινακοθήκη, την κατά τα άλλα Εθνική, που την πληρώνουν οι Έλληνες με τους φόρους τους, βεβηλώνεται το ιερό πρόσωπο της Παναγίας, των Αρχαγγέλων, και βεβηλώνεται και η ίδια μας η πατρίδα, γιατί υπάρχουν μέσα πορνικά βίντεο που αντί για μουσική υπόκρουση έχουν το “Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε” – που είναι η προσευχή επίκλησης στο Άγιο Πνεύμα – και τον εθνικό ύμνο. Δηλαδή, ό,τι ελληνικό, ό,τι ορθόδοξο βεβηλώνεται αυτή τη στιγμή στην Πινακοθήκη» ανέφερε στη δήλωσή του ο Νίκος Παπαδόπουλος.

Ερωτηθείς για την επαναφορά των έργων είπε ότι «ήταν εωσφορική κίνηση, να τα ξαναβάλουν επειδή τους “ρίξαμε” τον Βάαλ. Ο Βάαλ ήταν θεός των ειδωλολατρών. Αυτά είναι εικόνες του θεοσοφισμού, είναι τέχνη των αποκρυφιστών και των εωσφοριστών που μπήκανε μέσα στην Πινακοθήκη μας».

«Πείτε μου, τι σας έκανε η Θεοτόκος; Αν δεν καταλαβαίνετε, καθίστε στα σπίτια σας και μην πλανάτε τον κόσμο, γιατί ο Χριστός λέει “ουαί σε εκείνον που θα πλανήσει ένα από τα παιδιά μου”. Τα ακούς, Ιερώνυμε; Τα ακούς, Βαρθολομαίε; Τι είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος; “Μακριά από την Ορθοδοξία οι αιρετικοί”», είπε μία άλλη παρευρισκόμενη.

Διαβάστε επίσης:

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω τροχαίου στη Νέα Φιλαδέλφεια – Ουρές χιλιομέτρων

Άκης Τσελέντης: «Ελάτε να δροσιστούμε» – Άνοιξε boutique παγωτατζίδικο στο Φισκάρδο

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 29χρονος σε σύγκρουση φορτηγού με μοτοσικλέτα- Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
merts ursula 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνδυνος να μην εφαρμοστούν ποτέ οι κυρώσεις της Κομισιόν κατά του Ισραήλ – Πώς το Βερολίνο «δένει τα χέρια» της φον ντερ Λάιεν

Untitled-design-1-6
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ολυμπιακός-Πάφος 0-0 – «Χειροπέδες» πέρασαν στους ερυθρόλευκους οι Κύπριοι

fed-epitokia-98-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

basen antra palaistinios skinithetis – new
ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες έκαναν έφοδο στο σπίτι ενός εκ των σκηνοθετών του No Other Land

bolsonaro
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Mε καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε o Μπολσονάρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 21:51
merts ursula 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνδυνος να μην εφαρμοστούν ποτέ οι κυρώσεις της Κομισιόν κατά του Ισραήλ – Πώς το Βερολίνο «δένει τα χέρια» της φον ντερ Λάιεν

Untitled-design-1-6
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ολυμπιακός-Πάφος 0-0 – «Χειροπέδες» πέρασαν στους ερυθρόλευκους οι Κύπριοι

fed-epitokia-98-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

1 / 3