search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 20:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 19:39

Άκης Τσελέντης: «Ελάτε να δροσιστούμε» – Άνοιξε boutique παγωτατζίδικο στο Φισκάρδο

17.09.2025 19:39
tselentis pagoto kefalonia – new

Μετά τη σεισμολογία το έριξε στα… παγωτά.

Ο λόγος για τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη, που άφησε για λίγο πίσω του τα επιστημονικά δεδομένα και τα σεισμικά ρήγματα, για να ασχοληθεί με κάτι πιο… γλυκό: το παγωτό.

Στο ισόγειο ενός ανακαινισμένου αρχοντικού του 1840, στο γραφικό χωριό Φισκάρδο της Κεφαλονιάς – τόπο καταγωγής του – ο Άκης Τσελέντης δημιούργησε το δικό του boutique παγωτατζίδικο, σε συνεργασία με την εταιρεία Kayak. Με βαθιά αγάπη για τον τόπο του και έμφαση στη λεπτομέρεια, σχεδίασε έναν χώρο υψηλής αισθητικής, με στόχο να προσφέρει αυθεντική, ποιοτική γεύση στους επισκέπτες.

«Φτιάξαμε το καλύτερο μαγαζί παγωτών »

Γνωστός στο ευρύ κοινό για το επιστημονικό του έργο και τη θητεία του ως διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο κ. Τσελέντης αντιμετώπισε τη νέα του ενασχόληση με την ίδια αυστηρότητα και προσήλωση στην ποιότητα.

Όπως τονίζει: «Με γνωρίζετε από το Γεωδυναμικό, θέλω ό,τι κάνω να είναι τέλειο. Γι’ αυτό και φτιάξαμε το καλύτερο μαγαζί παγωτών με αγνά υλικά και όχι σκόνες και χημικά».

Η ποικιλία των γεύσεων καλύπτει κάθε προτίμηση: από τις κλασικές επιλογές βανίλια και σοκολάτα μέχρι πιο ιδιαίτερες δημιουργίες με φρούτα, βότανα και τοπικά προϊόντα, αλλά και εντυπωσιακές τούρτες παγωτού που ξεχωρίζουν.

Το εγχείρημα του Άκη Τσελέντη δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από την παγκόσμια κοινότητα ταξιδιωτών. Το κατάστημά του, που στεγάζεται στο ισόγειο του ξενοδοχείου Fiscardonna Luxury Suites, βραβεύτηκε από την πλατφόρμα Tripadvisor, λαμβάνοντας τη διάκριση «Travelers’ Choice». Αυτό σημαίνει ότι συγκαταλέγεται στο κορυφαίο 10% των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τα σχόλια, την επισκεψιμότητα και τις φωτογραφίες που ανεβάζουν οι χρήστες της πλατφόρμας.

Διαβάστε επίσης:

Xωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς

ΓΣΕΕ: 24ωρη απεργία την 1η Οκτωβρίου

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο εισαγγελέας είχε αποφασίσει τον εγκλεισμό του – Η ανακοίνωση της οικογένειάς του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
loverdos diamantopoulou – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Πράσινα» καρφιά πρώην συντρόφων για τη… «γαλάζια» πορεία του Ανδρέα Λοβέρδου

fbi epithesi aytokinito – new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο FBI: Πρώην στρατιωτικός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στην πύλη των γραφείων του στο Πίτσμπουργκ

vretania-diadilosi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Λονδίνο κατά της επίσκεψης του Τραμπ – «Δεν είναι ευπρόσδεκτος»

tselentis pagoto kefalonia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Άκης Τσελέντης: «Ελάτε να δροσιστούμε» – Άνοιξε boutique παγωτατζίδικο στο Φισκάρδο

oly-pafos-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ολυμπιακός-Πάφος – LIVE η «ερυθρόλευκη» πρεμιέρα στη League Phase 0-0 (Α’ ημίχρονο)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 20:10
loverdos diamantopoulou – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Πράσινα» καρφιά πρώην συντρόφων για τη… «γαλάζια» πορεία του Ανδρέα Λοβέρδου

fbi epithesi aytokinito – new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο FBI: Πρώην στρατιωτικός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στην πύλη των γραφείων του στο Πίτσμπουργκ

vretania-diadilosi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Λονδίνο κατά της επίσκεψης του Τραμπ – «Δεν είναι ευπρόσδεκτος»

1 / 3