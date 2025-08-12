Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

Ένα απίστευτα εύκολο, κρεμώδες και απολαυστικό παγωτό καραμέλας, με μια νότα αλατιού, με 5 μόνο υλικά, χωρίς ανακάτεμα και χρήση παγωτομηχανής που θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους και θα γίνει το αγαπημένο σας.

Υλικά για τη Συνταγή

1 ¾ φλιτζανιού κρέμα γάλακτος, πλήρης, παγωμένη

1 κονσέρβα ζαχαρούχο γάλα, παγωμένο

½ φλιτζάνι σάλτσα καραμέλας, σπιτική ή του εμπορίου, χωρισμένη μισή – μισή

1 ½ κουταλιά της σούπας χοντρό θαλασσινό αλάτι, χωρισμένο σε 1 κουταλιά και ½

⅓ φλιτζανιού ζάχαρη άχνη

Εκτέλεση

1. Αρχικά, με ένα ηλεκτρικό μίξερ χειρός χτυπήστε την παγωμένη κρέμα γάλακτος σε υψηλή ταχύτητα μέχρι να αρχίσουν να σχηματίζονται σφιχτές κορυφές.

2. Προσθέστε το ζαχαρούχο γάλα, ¼ φλιτζανιού σάλτσα καραμέλας, 1 κουταλιά της σούπας θαλασσινό αλάτι και τη ζάχαρη άχνη στη χτυπημένη σαντιγί και ανακατέψτε καλά σε υψηλή ταχύτητα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

3. Ρίξτε το μίγμα παγωτού σε μια φόρμα ή τάπερ, διαστάσεων 23×25 εκατοστά και προσθέστε από πάνω την υπόλοιπη καραμέλα και το χοντρό αλάτι. Χρησιμοποιήστε ένα μαχαίρι για να ανακατέψετε την καραμέλα και να δημιουργήσετε στροβίλους μέσα στο παγωτό.

4. Τοποθετήστε το μίγμα στην κατάψυξη για τουλάχιστον 4 ώρες ώστε να σφίξει καλά.

Συμβουλή

Μπορείτε να εμπλουτίσετε τη γεύση με λίγο εκχύλισμα βανίλιας, πραλίνα σοκολάτας ή σοκολατένιες σταγόνες, κομμάτια μπισκότων, καβουρδισμένα αμύγδαλα ή καρύδια και να σερβίρετε με σιρόπι σοκολάτας και ότι άλλο επιθυμείτε.

