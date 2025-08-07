Τσουρόφλες (τσούρος βάφλες)

Τα τσουρόφλες (ένας συνδυασμός τσούρος και βάφλας) με κανελοζάχαρη, είναι ένα πεντανόστιμο και παιχνιδιάρικο γλύκισμα που σίγουρα θα αρέσει στα παιδιά αλλά και στους μεγάλους.

Ετοιμάζονται με την κλασική ζύμη των choux, σαν επιδόρπιο αλλά και στο brunch και σερβίρονται σκέτα, με φρούτα ή με διάφορες πραλίνες και αλείμματα ή ακόμα και με ρευστή σάλτσα σοκολάτας για μια έξτρα απόλαυση.

Υλικά για τη Συνταγή

170 ml νερό

15 γραμμάρια ζάχαρη για τη ζύμη + 100 γραμμάρια ζάχαρη για το πασπάλισμα, ανακατεμένη μαζί με 1 κουταλιά κανέλα σκόνη

1 πρέζα αλάτι

40 γραμμάρια βούτυρο

100 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

2 φακελάκια ζάχαρη βανίλιας

1 αυγό

Εκτέλεση

1. Σε μια κατσαρόλα, βάλτε το νερό, τη ζάχαρη, το αλάτι και το βούτυρο και φέρτε τα σε βρασμό.

2. Αποσύρετε από τη φωτιά, προσθέστε το αλεύρι και τη ζάχαρη βανίλιας και ανακατέψτε δυνατά με μια σπάτουλα, μέχρι να επιτύχετε μια κολλώδη ζύμη. Χτυπήστε το αυγό με ένα πιρούνι και ξεκινήστε να το προσθέτετε λίγο-λίγο στο μίγμα ανακατεύοντας δυνατά. Αν η ζύμη είναι πολύ σφιχτή, μπορείτε να τη συμπληρώσετε με λίγο γάλα για να μαλακώσει. Θα πρέπει να είναι λεία αλλά να κολλάει.

3. Βάλτε το μίγμα σε μια σακούλα ζαχαροπλαστικής χωρίς ακροφύσιο. Προθερμάνετε τη βαφλιέρα σας, την τοστιέρα ή ένα σχαροτήγανο και ψεκάστε την με ελαφρύ και άοσμο σπρέι λαδιού.

4. Χρησιμοποιώντας τη σακούλα ζαχαροπλαστικής, κόψτε 4 μπαστούνια ζύμης στη βαφλιέρα. Αφήστε τα να ψηθούν για περίπου 3 λεπτά, (ανάλογα πάντα με τη συσκευή σας). Αν τα βάλετε σε τοστιέρα ή σχαροτήγανο, θα πρέπει να τα γυρίσετε προσεκτικά, με σπάτουλα, για να ψηθούν κι από την άλλη πλευρά.

5. Μόλις ψηθούν, αφαιρέστε τα μπαστούνια, σφηνώνοντάς τους ένα ξύλινο σουβλάκι και κυλήστε τα στο μίγμα κανελοζάχαρης.

6. Σερβίρετέ τα με ζεστό άλειμμα πραλίνας, φυστικοβούτυρο, σάλτσα καραμέλας ή βουτώντας τα σε ρευστό σιρόπι σοκολάτας.

