Πίτσα με σκόρδο και ξινόκρεμα

Μια πεντανόστιμη εκδοχή πίτσας που θυμίζει σκορδόψωμο, με ιταλικού τύπου ζύμη με τραγανό στεφάνι, που περικλείει αφράτη ξινόκρεμα με σκόρδο και σχοινόπρασο, μαστιχώνει υπέροχα με την φρέσκια μοτσαρέλα και απογειώνεται γευστικά με τα φρέσκα φύλλα βασιλικού.

Υλικά για τη Συνταγή

Για τη ζύμη

650 ml νερό

4 γραμμάρια νωπή μαγιά

1 κιλό αλεύρι για πίτσα

25 γραμμάρια αλάτι

10 ml ελαιόλαδο

Επιπλέον αλεύρι για το άνοιγμα της ζύμης (περίπου 250 γραμμάρια)

Για τη σάλτσα

500 γραμμάρια ξινόκρεμα*

4 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες

Λίγο σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Για το τελείωμα και το σερβίρισμα

400 γραμμάρια φρέσκια μοτσαρέλα, κομμένη σε κομμάτια

6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 ματσάκι φρέσκα φύλλα βασιλικού

Εκτέλεση

1. Αρχικά ετοιμάστε τη ζύμη. Βάλτε το νερό στο μπολ του μίξερ, θρυμματίστε τη μαγιά με τα χέρια σας και ανακατέψτε σε χαμηλή ταχύτητα για 2 λεπτά μέχρι να διαλυθεί. Προσθέστε σταδιακά το αλεύρι πίτσας και ζυμώστε για περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχεια, προσθέστε το αλάτι και 5 ml ελαιόλαδο και ανακατέψτε για άλλα 8 λεπτά. Η θερμοκρασία της ζύμης θα πρέπει να μην υπερβαίνει τους 26-27ο C. Στην πολύ ζέστη μπορείτε να την παρασκευάσετε με παγωμένο νερό, ώστε να είναι πιο εύκολο να ελέγξετε τη θερμοκρασία με ένα θερμόμετρο.

2. Μόλις η ζύμη ενωθεί, πλάστε την σε μια μεγάλη μπάλα. Τοποθετήστε την ξανά στο μπολ, αλείψτε την με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και αφήστε την να φουσκώσει, σκεπασμένη, για 30 λεπτά.

3. Μόλις περάσει ο χρόνος που χρειάζεται για να φουσκώσει, πλάστε τη ζύμη σε 6 μπάλες ίσου μεγέθους. Τοποθετήστε τες σε ένα καλά κλεισμένο δοχείο τάπερ, πασπαλισμένο ελαφρά με αλεύρι, σε απόσταση 3-4 εκ. μεταξύ τους, και αφήστε τες να ξεκουραστούν σε θερμοκρασία δωματίου για 2 ώρες. Στη συνέχεια, τοποθετήστε στο ψυγείο για 4 ώρες. (Η ζύμη μπορεί να ξεκουραστεί έως και 12 ώρες.)

4. Ανακατέψτε τα 4 υλικά για τη σάλτσα.

5. Αφαιρέστε μία από τις μπάλες από το τάπερ και τοποθετήστε την πάνω σε πάγκο καλά αλευρωμένο. Πλάστε την μπάλα σε στρογγυλό σχήμα με τα χέρια σας, στη συνέχεια πιέστε με δάχτυλά σας και αρχίστε να ανοίγετε τη ζύμη από το κέντρο προς τις άκρες, να ισιώσει σχηματίζοντας ένα χείλος. Ανοίξτε τη ζύμη στο επιθυμητό μέγεθος με την παλάμη σας.

6. Απλώστε τη βάση ξινόκρεμας στη ζύμη, φροντίζοντας να μην την απλώσετε μέχρι την άκρη, καθώς αυτό θα εμποδίσει τη ζύμη να φουσκώσει. Πασπαλίστε ομοιόμορφα με τη μοτσαρέλα, στη συνέχεια σηκώστε την πίτσα με μια σπάτουλα ελαφρά πασπαλισμένη με αλεύρι και τοποθετήστε την σε ταψί σε καλά προθερμασμένο φούρνο στη μέγιστη θερμοκρασία ( 300ο C). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πέτρα πίτσας για το ψήσιμο, αλλά μπορείτε να βάλετε ένα ταψί στο φούρνο να ζεσταθεί καλά. Θα χρειαστεί περίπου 5 λεπτά και θα πρέπει να την περιστρέψετε την κατά τη διάρκεια του ψησίματος ώστε να ψηθεί ομοιόμορφα.

7. Επαναλάβετε την διαδικασία και για τις υπόλοιπες μπάλες ζύμης.

8. Όταν είναι έτοιμη η πίτσα, περιχύστε την με λίγο ελαιόλαδο και πασπαλίστε με μερικά φρέσκα φύλλα βασιλικού.

*Σπιτική εκδοχή για ξινόκρεμα (sour cream)

Βάλτε 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος πλήρης (με 35% λιπαρά) σε ένα μπολ και ρίξτε το χυμό από 1 λεμόνι. Ανακατέψτε και μόλις πήξει σκεπάστε με ένα πανί και αφήστε την έτσι εκτός ψυγείου, σε θερμοκρασία δωματίου, για 1 βράδυ. Την επομένη μέρα είναι έτοιμη να την χρησιμοποιήσετε.

