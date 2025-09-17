search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 20:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 19:35

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 29χρονος σε σύγκρουση φορτηγού με μοτοσικλέτα- Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα

17.09.2025 19:35
peripoliko_elas_astynomia
φωτογραφία αρχείου

Τη ζωή του έχασε 29χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, η οποία συγκρούστηκε με φορτηγό με ρυμουλκούμενο που οδηγούσε 54χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας. Το περιστατικό έγινε στις 9 το πρωί στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, την ώρα που άλλα τρία άτομα έδιναν οδηγίες στον 54χρονο για τους ελιγμούς του οχήματος.

Αρχικά ο 29χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου το μεσημέρι κατέληξε.

Συνελήφθησαν ο οδηγός και τα τρία άτομα που τον καθοδηγούσαν, δύο Έλληνες και ένας υπήκοος Αλβανίας. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης:

Σχολικά είδη: Πού μπορεί να φτάσει το συνολικό κόστος – Οι αυξήσεις που «καίνε»

Πάτρα: Την απείλησαν και την ανάγκασαν να τους φιλήσει τα πόδια! Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικες για bullying σε 13χρονη

Λεωφόρος Συγγρού: Υπό έλεγχο η φωτιά σε κλειστό ξενοδοχείο – Επιχειρούν 14 πυροσβέστες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fbi epithesi aytokinito – new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο FBI: Πρώην στρατιωτικός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στην πύλη των γραφείων του στο Πίτσμπουργκ

vretania-diadilosi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Λονδίνο κατά της επίσκεψης του Τραμπ – «Δεν είναι ευπρόσδεκτος»

tselentis pagoto kefalonia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Άκης Τσελέντης: «Ελάτε να δροσιστούμε» – Άνοιξε boutique παγωτατζίδικο στο Φισκάρδο

oly-pafos-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ολυμπιακός-Πάφος – LIVE η «ερυθρόλευκη» πρεμιέρα στη League Phase 0-0 (Α’ ημίχρονο)

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 29χρονος σε σύγκρουση φορτηγού με μοτοσικλέτα- Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 20:04
fbi epithesi aytokinito – new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο FBI: Πρώην στρατιωτικός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στην πύλη των γραφείων του στο Πίτσμπουργκ

vretania-diadilosi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Λονδίνο κατά της επίσκεψης του Τραμπ – «Δεν είναι ευπρόσδεκτος»

tselentis pagoto kefalonia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Άκης Τσελέντης: «Ελάτε να δροσιστούμε» – Άνοιξε boutique παγωτατζίδικο στο Φισκάρδο

1 / 3