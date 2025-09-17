Συγκέντρωση την Πέμπτη στο Κερατσίνι στη μνήμη του Παύλου Φύσσα – Κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά.

Στην μνήμη του αντιφασίστα μουσικού πραγματοποιείται αύριο συγκέντρωση στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του στο Κερατσίνι και πορεία προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς. Στη συγκέντρωση θα παραβρεθεί και ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων στη μνήμη Π. Φύσσα σε Νίκαια και Κερατσίνι την Πέμπτη 18-9-2025 και κατά τις ώρες 14.00΄- 23.00΄ δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων σε οδούς και Λεωφόρους, περιοχών Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Κερατσινίου – Δραπετσώνας ως εξής:

Λεωφ. Σαλαμίνος, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως,

Λεωφ. Π. Ράλλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα,

Π. Φύσσα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως τη Λεωφ. Σαλαμίνος,

Τζαβέλλα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως,

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών,

Καρακουλουξή, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής απευθύνει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Φέτος συμπληρώνονται δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Σήμερα, δώδεκα χρόνια μετά, οι συνθήκες που γέννησαν και όπλισαν το χέρι των φασιστών όχι μόνο παραμένουν, αλλά δυναμώνουν. Η αντιλαϊκή πολιτική που τσακίζει μισθούς και δικαιώματα, η εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, η όξυνση της καταστολής, το έδαφος που δίνουν κυβερνήσεις και ΕΕ σε ακροδεξιά και φασιστικά μορφώματα, αποδεικνύουν ότι ο φασισμός δεν είναι «παρεκτροπή», αλλά γέννημα – θρέμμα αυτού του συστήματος.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί όλους τους εργαζόμενους, τα σωματεία, τη νεολαία του Πειραιά να δώσουν δυναμικό, μαχητικό «παρών» στις εκδηλώσεις μνήμης και αγώνα για τα 12 χρόνια από τη στυγνή δολοφονία του Παύλου από τους ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής.

ΣΥΡΙΖΑ: Η αλληλεγγύη, ο αντιφασισμός, η υπεράσπιση της δημοκρατίας, πρέπει να έρθουν ξανά σε πρώτο πλάνο

«Δώδεκα χρόνια μετά, η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα συμπίπτει με τη θλιβερή απόφαση για αποφυλάκιση του αρχηγού της νεοναζιστικής συμμορίας, Νίκου Μιχαλολιάκου, που αποτελεί πρόκληση για κάθε δημοκράτη πολίτη. Την ίδια στιγμή, η ακροδεξιά, φανερά ή συγκεκαλυμμένα, σηκώνει επικίνδυνα ξανά κεφάλι στην Ευρώπη και τον κόσμο. Στην Ελλάδα, η φασιστική απειλή είναι εδώ και οι ρατσιστικές κραυγές, ακόμα κι από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, πληθαίνουν και δηλητηριάζουν το κοινωνικό σώμα», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στο δικό του κάλεσμα.

«Στους σκοτεινούς καιρούς που διανύουμε, κανείς δεν πρέπει να μένει αμέτοχος και σιωπηλός. Οι αρχές της αλληλεγγύης, του αντιφασισμού, της υπεράσπισης της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, πρέπει να έρθουν ξανά σε πρώτο πλάνο. Κάθε αριστερός και προοδευτικός άνθρωπος οφείλει να θέτει στον εαυτό του ως πρώτιστο καθήκον την αντιμετώπιση της φασιστικής απειλής», προσθέτει το κόμμα.

Κινητοποιήσεις κατά της απόφασης αποφυλάκισης του Μιχαλολιάκου

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν αύριο Πέμπτη 18/9 σωματεία και φορείς ζητώντας την αναίρεση της απόφασης αποφυλάκισης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας με την οποία αποφυλακίστηκε για «λόγους υγείας» ο Νίκος Μιχαλολιάκος ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής.

Ειδικότερα κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω περιοχές

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 7.30 μ.μ. στο Δημαρχείο.

Στα Γιάννενα στις 11 π.μ. οι Φοιτητικοί Σύλλογοι καλούν στο Δικαστικό Μέγαρο.

Στο Ηράκλειο, στις 7 μ.μ. στην πλ. Ελευθερίας.

Στην Θάσο, στις 7.30 μ.μ., στο θεατράκι του Θεαγένη.

Στην Καβάλα, στις 6.30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.

Στην Καλαμάτα, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.

Στην Ξάνθη, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.

Στην Πάτρα, στις 7 μ.μ. στην πλ. Γεωργίου.

Στα Χανιά, στις 7 μ.μ. στην πλ. Δημοτικής Αγοράς.

