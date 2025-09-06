Η άφιξη του πρωθυπουργού στη 89η ΔΕΘ (Videos/Photos)

Λίγο μετά τις 10:00 του Σαββάτου έφτασε στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός για να κηρύξει την έναρξη της 89ης ΔΕΘ 2025.

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του κορυφαίου εκθεσιακού γεγονότος της χώρας.

Οι επίσημοι που τον υποδέχθηκαν

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Τάσος Τζήκας, ο διευθύνων σύμβουλος, Κυριάκος Ποζρικίδης, ο γενικός διευθυντής, Αλέξης Τσαξιρλής, ο Ευρωπαίος επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, οι υπουργοί, Σταύρος Καλαφάτης και Κώστας Γκιουλέκας, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, βουλευτές της Ν.Δ. από την Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, καθώς και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο οποίος χοροστάτησε στον αγιασμό.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε με σακάκι, αλλά τήρησε το άτυπο «έθιμο» να μην φορά γραβάτα κατά την είσοδό του στο εκθεσιακό κέντρο.

Στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας

Στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, που άνοιξε σήμερα τις πύλες της, παρέστη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον αγιασμό τέλεσε ο μητροπολίτης Φιλόθεος, ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Παραβρέθηκαν ο Επίτροπος στην Ε.Ε Απόστολος Τζιτζικώστας, υπουργοί, βουλευτές, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας.

Ο Μητσοτάκης και η ομιλία στο «Βελλίδειο»

Μετά την προγραμματισμένη συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-Helexpo, ο πρωθυπουργός περιηγήθηκε στα περίπτερα της ΔΕΘ, συναντώντας εκθέτες και επισκέπτες.

Στις 19.30, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», ενώ την Κυριακή στις 12.00 ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Εκεί αναμένεται να εξαγγείλει νέο πακέτο μέτρων και πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, στέλνοντας παράλληλα πολιτικά μηνύματα από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, θα επισκεφθεί την 89η ΔΕΘ το Σάββατο και την Κυριακή 13 και 14 Σεπτεμβρίου.

Το πρωί του Σαββάτου θα συναντηθεί με τη διοίκηση της ΔΕΘ- Helexpo και στη συνέχεια θα περιοδεύσει σε περίπτερα. Στις 20:00 θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» και θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος του.

Την Κυριακή, στις 12:00, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο «Ι. Βελλίδης».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» και την Πέμπτη 11/9 στις 12:00 θα δώσει συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης».

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στις 19:00.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, θα δώσει συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 11:00, σε αίθουσα του περιπτέρου 8 της ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, θα δώσει συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 11:00, σε αίθουσα του περιπτέρου 8 της ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», στις 20:00 και το Σάββατο 13/9 θα δώσει συνέντευξη Τύπου, στις 11:00 σε αίθουσα του περιπτέρου 8 της ΔΕΘ.

Στη Θεσσαλονίκη, θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έως τώρα δεν έχει ανακοινώσει τις λεπτομέρειες του προγράμματός της.

