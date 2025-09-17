search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 18:16
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

17.09.2025 17:29

«Γαλάζιο αντάρτικο» από Σιμόπουλο για τις αλλαγές στο ΔΣ της ΔΕΘ – Μιλά για καπέλωμα

17.09.2025 17:29
simopoulos_1601_1460-820_new

Φίλια πυρά δέχεται η κυβέρνηση για τις αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τη σημαία του αντάρτικου σήκωσε ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος μιλώντας επί της ουσίας για καπέλωμα των φορέων της πόλης από το κεντρικό κράτος. 

Το νέο μέτωπο για την κυβέρνηση άνοιξε με αφορμή ρύθμιση σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που αλλάζει τη διάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ

Ο Στράτος Σιμόπουλος διατύπωσε σοβαρές ενστάσεις για το άρθρο που παραδίδει τον τρόπο διορισμού του ΔΣ αποκλειστικά στην κεντρική εξουσία, παραμερίζοντας τους φορείς και την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και ζήτησε την απόσυρσή του. «Στήριξα την κυβέρνηση σε δύσκολες στιγμές. Τώρα, όμως, δεν μπορώ», δήλωσε, ζητώντας διάλογο και συνεννόηση με την πόλη. 

Ο βουλευτής της ΝΔ χαρακτήρισε τη ΔΕΘ «ψυχή της πόλης», τονίζοντας πως η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να εκχωρεί αυτή την ψυχή στην Αθήνα. «Η ΔΕΘ δεν είναι ΔΕΗ, ούτε Εγνατία Οδός που κλείνουν με υπουργικές αποφάσεις», σημείωσε, αποκαλύπτοντας ότι ακόμη και στη σημερινή διακυβέρνηση υπουργός διόρισε σε ΔΣ οργανισμού πρόσωπο της εκλογικής του περιφέρειας, το οποίο εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη «μία φορά τη βδομάδα».

Ο κ. Σιμόπουλος κάλεσε το υπουργείο να μην προκαλέσει νέα εστία έντασης στην πόλη, υπογραμμίζοντας ότι για πολλές από αυτές «δεν ευθύνεται η Θεσσαλονίκη αλλά ο τρόπος που τις διαχειρίζεται η κεντρική εξουσία».

Η επίμαχη διάταξη έχει ήδη ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, τόσο από τοπικούς φορείς όσο και από την αντιπολίτευση. Ο Σωκράτης Φάμελλος κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση «πετάει έξω από τη διοίκηση της Έκθεσης τους παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς της Θεσσαλονίκης», αποκαλύπτοντας τον πραγματικό στόχο της κυβέρνησης: να ελέγξει πλήρως έναν ιστορικό θεσμό της πόλης.

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη, με ευθύνη του Μητσοτάκη

Ανησυχία για τις αυξημένες ροές από Λιβύη – Η ενημέρωση Πλεύρη στο ΚΥΣΕΑ και η «καυτή πατάτα» που κρατά ο Γεραπετρίτης

Εγκρίθηκε η 4η φρεγάτα από το ΚΥΣΕΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
miltos-tendoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίλτος Τεντόγλου: Η αντίδρασή του μετά το άλμα του Λεσκάι που τον άφησε 11ο στον τελικό – Το μήνυμα στήριξης από την ΕΟΕ

melania-midleton-345
LIFESTYLE

Κάστρο Ουίνδσορ: Η λαμπερή Κέιτ Μίντλετον με την καρφίτσα της Νταϊάνα, το κομπλιμέντο από Τραμπ και το καπέλο της Μελάνια που κλέβει ξανά την παράσταση

1
ADVERTORIAL

«Όλα κερασμένα από τον Μάκη που κέρδισε το Eurojackpot» – Τι έγινε το περασμένο Σάββατο σε τρία καταστήματα στην πλατεία Καρύτση και την πλατεία Μαβίλη (vid)

pavlakis_1709_1920-1080_new
MEDIA

Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας

mazonakis-aderfi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο εισαγγελέας είχε αποφασίσει τον εγκλεισμό του – Η ανακοίνωση της οικογένειάς του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 18:15
miltos-tendoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίλτος Τεντόγλου: Η αντίδρασή του μετά το άλμα του Λεσκάι που τον άφησε 11ο στον τελικό – Το μήνυμα στήριξης από την ΕΟΕ

melania-midleton-345
LIFESTYLE

Κάστρο Ουίνδσορ: Η λαμπερή Κέιτ Μίντλετον με την καρφίτσα της Νταϊάνα, το κομπλιμέντο από Τραμπ και το καπέλο της Μελάνια που κλέβει ξανά την παράσταση

1
ADVERTORIAL

«Όλα κερασμένα από τον Μάκη που κέρδισε το Eurojackpot» – Τι έγινε το περασμένο Σάββατο σε τρία καταστήματα στην πλατεία Καρύτση και την πλατεία Μαβίλη (vid)

1 / 3