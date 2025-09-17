«Γαλάζιο αντάρτικο» από Σιμόπουλο για τις αλλαγές στο ΔΣ της ΔΕΘ – Μιλά για καπέλωμα

Φίλια πυρά δέχεται η κυβέρνηση για τις αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τη σημαία του αντάρτικου σήκωσε ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος μιλώντας επί της ουσίας για καπέλωμα των φορέων της πόλης από το κεντρικό κράτος.

Το νέο μέτωπο για την κυβέρνηση άνοιξε με αφορμή ρύθμιση σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που αλλάζει τη διάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ.

Ο Στράτος Σιμόπουλος διατύπωσε σοβαρές ενστάσεις για το άρθρο που παραδίδει τον τρόπο διορισμού του ΔΣ αποκλειστικά στην κεντρική εξουσία, παραμερίζοντας τους φορείς και την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και ζήτησε την απόσυρσή του. «Στήριξα την κυβέρνηση σε δύσκολες στιγμές. Τώρα, όμως, δεν μπορώ», δήλωσε, ζητώντας διάλογο και συνεννόηση με την πόλη.

Ο βουλευτής της ΝΔ χαρακτήρισε τη ΔΕΘ «ψυχή της πόλης», τονίζοντας πως η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να εκχωρεί αυτή την ψυχή στην Αθήνα. «Η ΔΕΘ δεν είναι ΔΕΗ, ούτε Εγνατία Οδός που κλείνουν με υπουργικές αποφάσεις», σημείωσε, αποκαλύπτοντας ότι ακόμη και στη σημερινή διακυβέρνηση υπουργός διόρισε σε ΔΣ οργανισμού πρόσωπο της εκλογικής του περιφέρειας, το οποίο εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη «μία φορά τη βδομάδα».

Ο κ. Σιμόπουλος κάλεσε το υπουργείο να μην προκαλέσει νέα εστία έντασης στην πόλη, υπογραμμίζοντας ότι για πολλές από αυτές «δεν ευθύνεται η Θεσσαλονίκη αλλά ο τρόπος που τις διαχειρίζεται η κεντρική εξουσία».

Η επίμαχη διάταξη έχει ήδη ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, τόσο από τοπικούς φορείς όσο και από την αντιπολίτευση. Ο Σωκράτης Φάμελλος κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση «πετάει έξω από τη διοίκηση της Έκθεσης τους παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς της Θεσσαλονίκης», αποκαλύπτοντας τον πραγματικό στόχο της κυβέρνησης: να ελέγξει πλήρως έναν ιστορικό θεσμό της πόλης.

