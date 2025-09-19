Βουλή: Έντονο επεισόδιο Γιώργου Φλωρίδη – Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα Τέμπη

Ένα ακόμη επεισόδιο αυταρχισμού και απαξίωσης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας στην ήδη μακρά του λίστα «πρόσθεσε» ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος σε μια προσπάθεια να αντικρούσει την κριτική της αντιπολίτευσης για τον κόφτη σε θεμελιώδη δικαιώματα κατηγορουμένων επιδόθηκε σε προσωπικές επιθέσεις.

Στη συζήτηση της ένστασης αντισυνταγματικότητας επί δύο άρθρων του νομοσχεδίου του που κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός Δικαιοσύνης επέλεξε την τακτική του χλευασμού και της συκοφάντησης, μιλώντας για «μυθιστορήματα», «Νεφελίμ» και «κερδοσκοπία στον ανθρώπινο πόνο».

Παρεμβάσεις στη δικαστική εξουσία κατήγγειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και επιτέθηκε με δριμύτητα στην κυβέρνηση ότι έκλεισε άρον-άρον τη δικογραφία για τα Τέμπη και την ίδια ώρα αποφεύγει την ουσιαστική έρευνα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκλείοντας κρίσιμους μάρτυρες, όπως οι επονομαζόμενοι «φραπές» και «χασάπης».

Η κ. Κωνσταντοπούλου υπερασπίστηκε τον πατέρα του τραγικού θύματος των Τεμπών Ρούτσι που κάνει απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή της σορού του παιδιού του.

Κατήγγειλε την κατάφωρη καταστρατήγηση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα για το άρθρο 18 που περιορίζει θεμελιώδη δικαιώματα και ανοίγει τον δρόμο για την ταχύτατη αρχειοθέτηση κρίσιμων υποθέσεων.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι παρεμβάσεις του Χρήστου Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και του Δημήτρη Τζανακόπουλου από τη Νέα Αριστερά που τόνισαν πως η κυβέρνηση δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει ακόμη και την τραγωδία των Τεμπών για μικροκομματικά παιχνίδια και συγκάλυψη ευθυνών.

«Αν μέσα στο φέρετρο ήταν το δικό σας παιδί, πώς θα αντιδρούσατε;», διερωτήθηκε με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνο Ρούτσι.

Από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης κατήγγειλε την κ. Κωνσταντοπούλου ότι εφευρίσκει διαρκώς ζητήματα για να συνεχίσει την πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. «Κορυφαία στιγμή σας θα είναι να κάνετε μήνυση στον εαυτό σας, να την κερδίσετε και να ζητήσετε και αποζημίωση προκειμένου να τη διαθέσετε στα θύματα των βιαστών που υπερασπιστήκατε…», σχολίασε, προσθέτοντας πως «δεν μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για πολύ καιρό», καθώς «ο λαός επιστρέφει το αντίτιμο σε όσους τον παραπλάνησαν», είπε.

Με την ένσταση αντισυνταγματικότητας στο άρθρα 18 (κόφτης κατηγορουμένων στην πλήρη δικογραφία) και 19 (ένταξη στην αρμοδιότητα του τριμελούς πλημμελειοδικείου των αδικημάτων της βίας κατά δικαστών) στην συμφώνησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης,.

Το ΠΑΣΟΚ διαφώνησε με την ένσταση στο άρθρο 19. Ο Δημήτρης Μάντζος ανέβασε τους τόνους κατά της κυβέρνησης υπογραμμίζοντας πως δεν μπορεί να εγκαλεί τα κόμματα για σεβασμό στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες όταν αρνείται να καλέσει πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική επιτροπή.

Υπέρ της ένστασης αντισυνταγματικότητας του άρθρου 18 τάχθηκε εκ νέου ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Διονύση Καλαματιανό να ζητά την ξεκάθαρη τοποθέτηση της κυβέρνησης ότι δε θα υπάρξει με τη νομοθέτησή σας κανένας περιορισμός των δικαιωμάτων των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

«Αν συμβεί κάτι τέτοιο να παραιτηθεί από τη θέση του», είπε και αναφέρθηκε κι εκείνος με τη σειρά του στην απεργία πείνας του Πάνο Ρούτσι.

Σφοδρή κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης.

«Ο πατέρας μου πέθανε το 2018 έχοντας ταλαιπωρηθεί από άνοια, και ταλαιπωρώντας και την μητέρα μου και εμάς. Εσείς δεν πάσχετε από άνοια, αλλά ούτε και εμείς», ανέφερε για το γεγονός ότι κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για το ίδιο άρθρο που κατέθεσε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ και η οποία απορρίφθηκε.

Ο κ. Καιρίδης μίλησε γιια απέλπιδα προσπάθεια της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να συνδέσει όλα τα ζητήματα με τα Τέμπη.

«Σπεκουλάρετε για να κερδίσετε πολιτικά και όχι μόνον», είπε και ανεβάζοντας τους τόνους διερωτήθηκε εάν είναι με τους θύτες ή τα θύματα.

«Δεν υπάρχει ίχνος ντροπής μέσα σας; Σπιλώνετε δικαστές ανερυθρίαστα, τους διαπομπεύετε, γιατί; Επειδή πέφτετε στις δημοσκοπήσεις. Για να πάτε από το 8% στο 10%;», διερωτήθηκε.

Αναφερόμενος στην ένσταση αντισυνταγματικότητα, είπε:

«Ποιον δουλεύετε εδώ μέσα; Νομίζετε πως είμαστε εδώ ηλίθιοι; Ευτελίζετε με τον πιο χυδαίο τρόπο τη Βουλή. Η ένσταση απορρίφθηκε χθες. Ποιανού είστε συνήγορος; Του κατηγορούμενου; Είστε με τα θύματα ή με τους θύτες;

Με ποιους είστε επιτέλους και συζητάμε προσχηματικές ενστάσεις αντισυνταγματικότητας; Κόπτεστε για τους κατηγορούμενους, όχι τους γονείς, τους συγγενείς, το λαό! Κατέρρευσε όλο αυτό που στήσατε επί δυο χρόνια».

