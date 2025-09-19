search
19.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου

19.09.2025 13:43

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κατάθεση εγγράφων πριν την κλήση μαρτύρων ζητά το ΠΑΣΟΚ

19.09.2025 13:43
opekepe_exetastiki_new

Την αποστολή άμεσα στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σειράς εγγράφων, ζητάει το ΠΑΣΟΚ επισημαίνοντας την ανάγκη να διαβιβαστούν πριν από την εξέταση των μαρτύρων.

Με επιστολή που υπογράφουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που μετέχουν στην επιτροπή ζητούν να σταλούν συγκεκριμένα έγγραφα, μεταξύ αυτών, η λίστα των 6.000 περίπου δεσμευμένων ΑΦΜ καθώς και ποια από αυτά έχουν αποδεσμευθεί και πληρωθεί, αλλά και έγγραφα που εστάλησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από αρχές για διερεύνηση υποθέσεων παρατυπιών ή απατών.

Αναλυτικά το ΠΑΣΟΚ ζητεί τη διαβίβαση των παρακάτω εγγράφων:

1.⁠ ⁠Το έγγραφο — Ares(2025)6332310 της 4 Αυγούστου 2025 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ στο οποίο γίνεται σαφής αναφορά ότι «η Επιτροπή ενδέχεται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή των μηνιαίων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 ή των ενδιάμεσων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 32 του ίδιου κανονισμού».

2.⁠ ⁠Την αναφορά στο ίδιο έγγραφο των ελλείψεων του Προγράμματος Δράσης (Action Plan) που κατατέθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνέχεια των ευρημάτων της διαδικασίας συμμόρφωσης με το Στρατηγικό Σχέδιο ΑΑ2024/008/GR.

3.⁠ ⁠Την επιστολή της ΓΔ AGRI της 27ης Μαρτίου 2025 — Ares(2025)2485312.

4.⁠ ⁠Το ηλεκτρονικό μήνυμα της 12ης Μαΐου 2025 — Ares(2025)3812547.

5.⁠ ⁠Το ηλεκτρονικό μήνυμα της 20ής Μαΐου 2025 — Ares(2025)5114034 Το ηλεκτρονικό μήνυμα της ΓΔ AGRI της 26ης Μαΐου 2025 — Ares (2025) 4231078.

6.⁠ ⁠Την επιστολή του ΟΠΕΚΕΠΕ της 2ας Ιουνίου 2025 — Ares(2025)1681659.

Επιπλέον σχετικά με την επιτήρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι απαραίτητο να σταλούν τα παρακάτω:

7.⁠ ⁠Την απόφαση επιτήρησης του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα και όλες τις ενεργειες και τα έγγραφα που αφορούν στο Πρόγραμμα Δράσης (Action Plan) για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

8.⁠ ⁠Τις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι σήμερα.

9.⁠ ⁠Τα έγγραφα που εστάλησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από αρχές (Εισαγγελικές Αρχές και Οικονομική Αστυνομία) για διερεύνηση υποθέσεων παρατυπιών ή απατών βάση ερευνών που διεξάγονται από το 2019 μέχρι σήμερα,

10.⁠ ⁠Την λίστα των 6.000 περίπου δεσμευμένων ΑΦΜ και ποια από αυτά έχουν αποδεσμευθεί και πληρωθεί.

