Αντιδρά η αντιπολίτευση στην ομιλία Μητσοτάκη – ΠΑΣΟΚ: «Μας βλέπει στον ύπνο του»

Με κριτική διάθεση υποδέχθηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης την ομιλία του πρωθυπουργού στην Κ.Ο. της ΝΔ, ομιλία από την οποία δεν έλειψαν οι αιχμές για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα.

Αρχής γενομένης από τη Χαριλάου Τρικούπη, το ΠΑΣΟΚ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «σε εμφανή πολιτική αμηχανία ο πρωθυπουργός επιχείρησε να πείσει τους βουλευτές του ότι η κυβερνητική πολιτική αγκαλιάζει… τους πολλούς», προσθέτοντας ότι «στην ομιλία του απολογήθηκε για την ανυπαρξία πρότασης για τους μικρομεσαίους, τον κόσμο της εργασίας και τους αγρότες, αλλά και για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια που επί μια τετραετία έχει εξαντλήσει τις οικονομικές αντοχές και την αγοραστική δύναμη των πολιτών».

«Μετά το αλήστου μνήμης επιχείρημα ότι δεν μειώνει τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά γιατί μαζί με τους φτωχούς θα επωφεληθούν και οι πλούσιοι καταναλωτές», συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ, «σήμερα έφερε το παράδειγμα του καφέ. Αναρωτιόμαστε αν τιμούν έναν Πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση που διανύουν τον 7ο χρόνο στην εξουσία, η ανικανότητα τους να βάλουν κανόνες στην αγορά και να πατάξουν την αισχροκέρδεια.

»Όσο, δε, για τα τσιτάτα του κ. Μητσοτάκη περί “πράσινων λεφτόδεντρων”, περιμέναμε περισσότερη πρωτοτυπία. “Λεφτόδεντρα” είχε χαρακτηρίσει τη στεγαστική πολιτική του ΠΑΣΟΚ και τώρα τρέχει να υποσχεθεί κοινωνικές κατοικίες. “Λεφτόδεντρα” είχε αποκαλέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΕΝΦΙΑ στις παραμεθόριες περιοχές, και φέτος το εξήγγειλε στη ΔΕΘ. “Λεφτόδεντρα” έβλεπε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον ΦΠΑ στα νησιά, και πάλι άλλαξε γνώμη. Μάλλον μας βλέπει και στον ύπνο του», κατέληξε το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης.

Από την πλευρά της, η Νέα Αριστερά σημείωσε ότι «η σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ήταν ένα κρεσέντο ναρκισσισμού και αυτοθαυμασμού. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την απέλπιδα προσπάθειά του να πείσει τους πολίτες ότι δεν κατάλαβαν πόσο “ευεργετικά” είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ. Με θράσος κουνά το δάχτυλο και υποτιμά τη νοημοσύνη όλων μας, την ώρα που η Κ.Ο. της ΝΔ τον χειροκροτούσε.

Ισχυρίστηκε ότι “η οικονομική πολιτική αποδίδει”, αποσιωπώντας ότι αυτή η πολιτική έχει χτιστεί πάνω στην πίεση και στη λεηλασία των πιο αδύναμων. Για ακόμη μια φορά μίλησε για εργαζόμενους που «επιλέγουν» να έχουν δύο δουλειές, αποκαλύπτοντας ότι ζει σε έναν κόσμο δικό του, μακριά από τη σκληρή εργασιακή πραγματικότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγες μόνο ώρες μετά την απόρριψη κρίσιμων μαρτύρων από τη Νέα Δημοκρατία στην εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ίδιος μίλησε για “διαφάνεια” και “αλήθεια”. Η υποκρισία ξεπερνά κάθε όριο. Το έχουμε πει και το ξαναλέμε: ο κ. Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία να συνεχίσει την κοινωνική λεηλασία και την πολιτική εξαπάτηση».

Διαβάστε επίσης

Πάνο Ρούτσι: Τον πατέρα θύματος της τραγωδίας των Τεμπών επισκέφθηκαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Μητσοτάκης: Κάλπες το ‘27 για αυτοδυναμία και σταθερότητα – Αναφορά στον ιδρυτή Καραμανλή, τι είπε για Τσίπρα, Ανδρουλάκη, μεταγραφές

Ο Γεωργιάδης δηλώνει θαυμαστής του Ισραήλ που σκορπάει τον θάνατο στη Γάζα