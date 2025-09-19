search
19.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

19.09.2025

Αγροτικές επιδοτήσεις: Νέα προθεσμία από ΕΕ για να συμμορφωθεί η Ελλάδα

19.09.2025 19:17
credit: AP

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε σήμερα ότι η Ελλάδα έχει προθεσμία μέχρι τις 2 Νοεμβρίου να καταθέσει νέο βελτιωμένο σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίζει ικανοποιητικά τις ανησυχίες της για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα ο αρμόδιος εκπρόσωπος για αγροτικά θέματα, Μπάλας Ουζβάρι επισήμανε ότι «μέχρι στιγμής οι ελληνικές Αρχές έχουν συμμορφωθεί» με όσα έχει ζητήσει η Επιτροπή και δεν συντρέχει λόγος αναστολής χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς σχετικά με την επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις ελληνικές Αρχές που διέρρευσε στον ελληνικό Τύπο, ο αρμόδιος εκπρόσωπος για αγροτικά θέματα, Μπάλας Ουζβάρι, απάντησε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο του 2024. «Εκείνη την εποχή, η Επιτροπή διενήργησε έλεγχο και εντοπίσαμε σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαιτίας αυτού, ζητήσαμε ένα σχέδιο δράσης ειδικά για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι ελληνικές Αρχές άρχισαν να εργάζονται πάνω σε ένα σχέδιο δράσης, το οποίο υπέβαλαν στις αρχές Ιουνίου 2025». Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε λεπτομερώς το σχέδιο και στις αρχές Αυγούστου απάντησε εκ νέου στις ελληνικές αρχές «εκφράζοντας ανησυχίες», διότι «δεν ήταν πλήρως ικανοποιημένη» από την απάντηση που έλαβε. Η Επιτροπή «εξήγησε πολύ καλά» στην επιστολή της, «τον τρόπο με τον οποίο περιμένουμε από τις ελληνικές Αρχές να βελτιώσουν περαιτέρω το σχέδιο δράσης», ανέφερε ο Μπ. Ουζβάρι.

Οι ελληνικές Αρχές «έχουν δύο μήνες για να απαντήσουν», είπε ο ίδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής, προσθέτοντας ότι «καθώς περιμένουμε αυτό το ενημερωμένο σχέδιο δράσης από τις ελληνικές αρχές, εν τω μεταξύ υπάρχουν καλές επαφές μεταξύ των δύο πλευρών». Ο Μπ. Ουζβάρι εξήγησε, επίσης, ότι «μέχρι στιγμής οι ελληνικές Αρχές συμμορφώθηκαν με όσα έχουμε ζητήσει από την αρμόδια αρχή διαδικαστικά» και η Επιτροπή δεν έχει λόγο να πιστέψει κάτι άλλο και σε αυτή την περίπτωση. «Δεν έχουμε κανένα λόγο να υποθέσουμε ότι το ενημερωμένο σχέδιο δράσης δεν θα μας φτάσει εγκαίρως», είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Σημείωσε, ωστόσο, ότι «επί της αρχής, εάν ένα σχέδιο δράσης δεν υποβληθεί εγκαίρως, αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε αναστολή της χρηματοδότησης».

Όσον αφορά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Ελλάδας), η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι κατόπιν αιτήματος των ελληνικών Αρχών, η Επιτροπή αποφάσισε να δώσει εξάμηνη παράταση, μέχρι τις αρχές Μαρτίου, ώστε να δοθεί χρόνος για να συμφωνηθεί το σχέδιο δράσης. Όπως είπε ο Μπ. Ουζβάρι, αυτό «αποτελεί μέρος των συζητήσεων και είναι ένα θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Σημειώνεται ότι αρχικά είχε δοθεί στην Ελλάδα προθεσμία να καταθέσει νέο βελτιωμένο σχέδιο δράσης μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, αλλά λόγω των διακοπών του Αυγούστου η διορία μετατέθηκε για τις 2 Νοεμβρίου.

