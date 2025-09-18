Τελεσίγραφο ΕΕ στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις, «καμπανάκι» για αναστολή πληρωμών

Προθεσμία μέχρι τις 2 Οκτωβρίου δίνει η Κομισιόν προκειμένου να καταθέσει νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς το σχέδιο που έχει κατατεθεί δεν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις

Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν, σύμφωνα με έγγραφο που αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ, τονίζει ότι το σχέδιο που προτείνει η Ελλάδα δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και δεν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις.

Αν η χώρα μας δεν συμμορφωθεί, η Κομισιόν προειδοποιεί με αναστολή μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών, δηλαδή με αναστολή των αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, επιβεβαίωσε ότι η σχετική προθεσμία λήγει στις 2 Οκτωβρίου, αλλά εξήγησε ότι η χώρα μας είναι συντονισμένη με την Κομισιόν για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τόνισε ότι δεν έχουν σταματήσει να γίνονται τα βήματα που πρέπει, ώστε να μην κινδυνεύσουν ευρωπαϊκά κονδύλια.

Τι αναφέρει η επιστολή

Μεταξύ άλλων στην επιστολή αναφέρεται: «Μετά από ανάλυση του σχεδίου δράσης και των συμπληρωματικών πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές αρχές στην επιστολή σας της 2ας Ιουνίου 2025, η ΓΔ AGRI είναι της άποψης ότι το σχέδιο, όπως προτείνεται επί του παρόντος, δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και, ως εκ τούτου, δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/129.

Οι παρατηρήσεις της ΓΔ AGRI ανά δράση και επιμέρους δράση παρατίθενται στο παράρτημα. Σε σχέση με τα σημεία που αναφέρονται στο παράρτημα, οι αρχές της χώρας σας καλούνται να τροποποιήσουν και να ενισχύσουν το σχέδιο δράσης τους, κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι όλες οι δράσεις είναι επαρκώς λεπτομερείς και αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που έχουν διαπιστωθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/128, οι αρχές της χώρας σας πρέπει να υποβάλουν επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης εντός 2 μηνών από την παραλαβή της παρούσας επιστολής στην ελληνική γλώσσα.

Όσον αφορά τα σημεία που δεν αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, η ΓΔ AGRI θεωρεί ότι οι περιγραφόμενες δράσεις, εφόσον υλοποιηθούν, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις σχετικές πιθανές σοβαρές ελλείψεις.

Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την κατάρτιση και την εφαρμογή σχεδίων δράσης φέρουν οι εθνικές αρχές. Η ΓΔ AGRI θα παραμείνει φυσικά στη διάθεσή σας, για την παροχή στήριξης και συνδρομής στις αρχές της χώρας σας ενόψει της υποβολής ενός σχεδίου δράσης που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και αποδοτικά τα ζητήματα που αναφέρονται ανωτέρω.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2116/2021, εάν ένα κράτος μέλος δεν υποβάλει σχέδιο δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, η Επιτροπή ενδέχεται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή των μηνιαίων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 ή των ενδιάμεσων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 32 του ίδιου κανονισμού».

