ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Πιέρρος ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ

20.09.2025 06:55

Με σύνθημα «ΠΑΣΟΚ Παντού» ξεκινούν περιοδείες-απάντηση στα «λεφτόδεντρα» της κυβέρνησης

20.09.2025 06:55
nikos_androulakis_new

Μετά την ΔΕΘ που είχε το σύνθημα «Μια Ελλάδα για όλους» στο ΠΑΣΟΚ ξεκινούν τις περιοδείες για να φτάσει παντού το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. Η Χαριλάου Τρικούπη περνά πλέον στο «ΠΑΣΟΚ Παντού» που είναι το σύνθημα του σχεδιασμού για να εξηγηθούν και να μεταδοθούν οι θέσεις του κόμματος από τις οργανώσεις μέχρι τις τοπικές κοινωνίες μέσω περιοδειών στις οποίες θα μετέχουν στελέχη πρώτης γραμμής.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στα Κύθηρα την Παρασκευή, παράλληλα κορυφαία στελέχη του κόμματος μπαίνουν μπροστά στις εξορμήσεις σε κάθε περιοχή. Ήδη για σήμερα Σάββατο έχει προγραμματιστεί περιοδεία του ευρωβουλετή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη στην Πάτρα και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Παύλου Γερουλάνου στην Πέλλα. Αντίστοιχα κινούνται στελέχη στις εκλογικές τους περιφέρειες όπως ο Θανάσης Γλαβίνας από το Πολιτικό Κέντρο που οργώνει μέσα στο Σαββατοκύριακο την Β΄Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό θα οργανωθούν και συνεντεύξεις τύπου στις οποίες με θεματικές ενότητες θα εξηγούνται τα μέτρα για την οικονομία που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης για να επικοινωνούνται παράλληλα διαρκώς και έτσι να εξοπλίζονται για την επιχειρηματολογία τους όλα τα στελέχη του κόμματος.

Η φουρνιά των δημοσκοπήσεων μετά την ΔΕΘ δείχνει το ΠΑΣΟΚ να κυριαρχεί στην αντιπολίτευση χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αξιοσημείωτες διακυμάνσεις προς τα πάνω στα ποσοστά του. Στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη προσδοκούν το επόμενο χρονικό διάστημα με «καύσιμα» τις προγραμματικές θέσεις και το αίτημα-αιχμή για εκλογές το ΠΑΣΟΚ να ανεβάσει ποσοστά.

Στην κρίσιμη αυτή φάση για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ζητηθεί από όλα τα στελέχη του που μετέχουν στις αντιπαραθέσεις με κυβερνητικούς στα ΜΜΕ να είναι σωστά προετοιμασμένα και διαβασμένα πάνω στις θέσεις και την κοστολόγηση των μέτρων του ΠΑΣΟΚ.

Για τα «πράσινα λεφτόδεντρα» που χρεώσε στο ΠΑΣΟΚ χθες στην ομιλία του στην ΚΟ της ΝΔ ο Πρωθυπουργός απάντησε το γραφείο τύπου του κόμματος ενώ είχε προηγηθεί η συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη. ««Λεφτόδεντρα» είχε χαρακτηρίσει την στεγαστική πολιτική του ΠΑΣΟΚ και τώρα τρέχει να υποσχεθεί κατοικίες. «Λεφτόδεντρα» είχε αποκαλέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΕΝΦΙΑ στις παραμεθόριες περιοχές, και φέτος το εξήγγειλε στη ΔΕΘ. «Λεφτόδεντρα» έβλεπε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον ΦΠΑ στα νησιά, και πάλι άλλαξε γνώμη. Μάλλον μας βλέπει και στον ύπνο του», ανέφερε η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Από το Σαββατοκύριακο αυτό οι απαντήσεις στα «λεφτόδεντρα» περνούν στην ευθύνη των βουλευτών και των στελεχών του ΠΑΣΟΚ με στόχο στις επόμενες δημοσκοπήσεις να αποτυπωθεί η πολυπόθητη ενίσχυση των ποσοστών του κόμματος.

Αγροτικές επιδοτήσεις: Νέα προθεσμία από ΕΕ για να συμμορφωθεί η Ελλάδα

Σάκης Αρναούτογλου: Από την ευκαιρία στην αδιαφορία – Η κυβέρνηση πνίγει την Καινοτομία

Ηλιόπουλος: «Άνιωθο κάθαρμα» όποιος δε συγκινείται από το σπαρακτικό αίτημα Ρούτσι για εκταφή (video)

