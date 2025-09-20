search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 18:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.09.2025 17:43

«Βράζουν» οι αγρότες: Άγριες αποδοκιμασίες για τον Ανδριανό στις Σέρρες – Του πέταξαν αντικείμενα, φυγαδεύτηκε κακήν κακώς (Videos)

20.09.2025 17:43
andrianos agrotes serres (1)

Αντιμέτωπος με την οργή περίπου 100 αγροτών και κτηνοτρόφων βρέθηκε, το πρωί του Σαββάτου, ο Γιάννης Ανδριανός, στις Σέρρες.

Οι αγρότες, οι οποίοι είχαν προαναγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το ζήτημα του αριθμού ταυτότητας ακινήτου, περίμεναν τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στην είσοδο του επιχειρηματικού κέντρου «Χρήστος Μέγκλας», όπου διεξαγόταν η 10η έκθεση SEREXPO.

Τη στιγμή που ο υφυπουργός έκανε δηλώσεις στις κάμερες, οι συγκεντρωμένοι άρχισαν να του κάνουν ερωτήσεις σε έντονο ύφος για τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου.

«Μόνο για porsche και ferrari είστε»

Οι διαβεβαιώσεις του υφυπουργού ότι το ζήτημα θα λυθεί την επόμενη εβδομάδα δεν έπεισε τους συγκεντρωμένους.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι άρχισαν να πετούν καφέδες και νερά στον υφυπουργό. «Μόνο για porsche και ferrari είστε (…). Εχετε καταλάβει πως έχουμε καταστραφεί;», ανέφεραν κάποιοι εξ αυτών.

Μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών δεν το έβαλαν κάτω ούτε όταν ο υπουργός φυγαδεύτηκε εν μέσω αποδοκιμασιών.

Κυνήγησαν το αυτοκίνητό του, βρίζοντας.

Το Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας «AgroSerres», που ήταν προγραμματισμένο για το πρωί του Σαββάτου ματαιώθηκε.

Διαβάστε επίσης:

ΚΚΕ για συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»

Τσουκαλάς: «H κυβέρνηση δεν μπορεί να αναταχθεί δημοσκοπικά» – «Αντί να τονώσει τις εξαγωγές, στραγγαλίζει την κατανάλωση»

Μαρινάκης: «Άμεση αύξηση του εισοδήματος μέσω της μείωσης των φόρων»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
egymosini
ΥΓΕΙΑ

Εγκυμοσύνη: Mεγαλύτερος κατά 50% o κίνδυνος για πρόωρο τοκετό στις γυναίκες με άσθμα

ippokrateio-nosokomeio-thessalonikis
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη οβίδας σε μάντρα στην Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης – Σε κρίσιμη κατάσταση ο πολυτραυματίας

pierrakakis_0306_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Πρόκληση δεν είναι οι δασμοί των ΗΠΑ, αλλά η αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία»

bibilas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μεγάλο «πλήγμα» για την επόμενη Βουλή: Ο Σπύρος Μπιμπίλας δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρια στο κέντρο της Αθήνας μπροστά σε ΕΚΑΒ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

athina_xwris_aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Αθήνα τραβάει... χειρόφρενο για 24 ώρες - Όλες οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 18:17
egymosini
ΥΓΕΙΑ

Εγκυμοσύνη: Mεγαλύτερος κατά 50% o κίνδυνος για πρόωρο τοκετό στις γυναίκες με άσθμα

ippokrateio-nosokomeio-thessalonikis
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη οβίδας σε μάντρα στην Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης – Σε κρίσιμη κατάσταση ο πολυτραυματίας

pierrakakis_0306_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Πρόκληση δεν είναι οι δασμοί των ΗΠΑ, αλλά η αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία»

1 / 3