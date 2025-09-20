«Βράζουν» οι αγρότες: Άγριες αποδοκιμασίες για τον Ανδριανό στις Σέρρες – Του πέταξαν αντικείμενα, φυγαδεύτηκε κακήν κακώς (Videos)

Αντιμέτωπος με την οργή περίπου 100 αγροτών και κτηνοτρόφων βρέθηκε, το πρωί του Σαββάτου, ο Γιάννης Ανδριανός, στις Σέρρες.

Οι αγρότες, οι οποίοι είχαν προαναγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το ζήτημα του αριθμού ταυτότητας ακινήτου, περίμεναν τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στην είσοδο του επιχειρηματικού κέντρου «Χρήστος Μέγκλας», όπου διεξαγόταν η 10η έκθεση SEREXPO.

Τη στιγμή που ο υφυπουργός έκανε δηλώσεις στις κάμερες, οι συγκεντρωμένοι άρχισαν να του κάνουν ερωτήσεις σε έντονο ύφος για τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου.

«Μόνο για porsche και ferrari είστε»

Οι διαβεβαιώσεις του υφυπουργού ότι το ζήτημα θα λυθεί την επόμενη εβδομάδα δεν έπεισε τους συγκεντρωμένους.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι άρχισαν να πετούν καφέδες και νερά στον υφυπουργό. «Μόνο για porsche και ferrari είστε (…). Εχετε καταλάβει πως έχουμε καταστραφεί;», ανέφεραν κάποιοι εξ αυτών.

Μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών δεν το έβαλαν κάτω ούτε όταν ο υπουργός φυγαδεύτηκε εν μέσω αποδοκιμασιών.

Κυνήγησαν το αυτοκίνητό του, βρίζοντας.

Το Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας «AgroSerres», που ήταν προγραμματισμένο για το πρωί του Σαββάτου ματαιώθηκε.

Διαβάστε επίσης:

ΚΚΕ για συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»

Τσουκαλάς: «H κυβέρνηση δεν μπορεί να αναταχθεί δημοσκοπικά» – «Αντί να τονώσει τις εξαγωγές, στραγγαλίζει την κατανάλωση»

Μαρινάκης: «Άμεση αύξηση του εισοδήματος μέσω της μείωσης των φόρων»