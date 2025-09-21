Μεγάλη φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας: Και 6 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»

Συναγερμό σήμανε στην Πυροσβεστική η φωτιά που ξέσπασε, γύρω στις 9 το πρωί της Κυριακής, σε δασική έκταση στο Κουνούπι Αργολίδας.

Στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει 44 πυροσβέστες με 14 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρο, 4 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Πριν από λίγο ήχησε και το 112 που καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κουνούπι της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 21, 2025

