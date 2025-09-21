Μεγάλη φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας: Και 6 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συναγερμό σήμανε στην Πυροσβεστική η φωτιά που ξέσπασε, γύρω στις 9 το πρωί της Κυριακής, σε δασική έκταση στο Κουνούπι Αργολίδας.
Στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει 44 πυροσβέστες με 14 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρο, 4 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Πριν από λίγο ήχησε και το 112 που καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των Αρχών.
