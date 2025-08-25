search
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χωρίς τέλος οι αποκαλύψεις – Κτηνοτρόφος αποζημιώθηκε για χιλιάδες ζώα που… δεν υπήρχαν (Video)

25.08.2025 08:35
aigoprovata_new_123

Δεν περνά σχεδόν ούτε μια μέρα χωρίς να υπάρξει άλλη μια αποκάλυψη για το εύρος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με αποκάλυψη του Alpha, η νέα πτυχή του σκανδάλου αφορά στη Θεσσαλία, όπου διαπιστώνεται ότι δηλώνονταν ζώα και εισπράττονταν επιδοτήσεις δεκάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και δεν υπήρχαν όχι μόνο ζώα, αλλά ούτε και … μαντριά! Συγκεκριμένα, στα Τρίκαλα και στην Λάρισα δηλώθηκαν μαντριά με εκατοντάδες ή χιλιάδες ζώα και όταν πήγε ο έλεγχος ή και μέσω δορυφόρου, δεν βρέθηκαν καν ποιμνιοστάσια.

Μάλιστα, γεωτεχνικοί που πραγματοποίησαν έλεγχο διαπίστωσαν ότι από ποιμνιοστάσιο στον Τύρναβο έλειπαν, όχι 100, ή 200, αλλά 2.500 αιγοπρόβατα. Ο εν λόγω κτηνοτρόφος, γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, φέρεται να δήλωσε πως έχασε 4.000 αιγοπρόβατα στις πλημμύρες του Daniel. Μάλιστα, ο πρόεδρος Γεωτεχνικών Δημοσίου, Νίκος Κακκαβάς, τόνισε ότι «αυτοί που μας κουνούσαν το δάκτυλο, αυτοί ήταν οι πρώτοι που ήταν μέσα στην κομπίνα. Ο άνθρωπος αυτός δήλωνε 4.000, δεν είχε καμία σχέση με τον Daniel και βρεθήκανε 1.000 ζώα».

Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ, ο γνωστός κτηνοτρόφος έχει περάσει από σημαντική θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2018 και τα τελευταία χρόνια ήταν ως αγροτοσυνδικαλιστής πιο κοντά στις κυβερνητικές θέσεις. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο Χρήστος Σιδερόπουλος, επίσης αγροτοσυνδικαλιστής και φίλος του εν λόγω κτηνοτρόφου, η διαφορά στις επιδοτήσεις, ανάμεσα στα πρόβατα που δήλωσε και στον πραγματικό αριθμό προβάτων που είχε, αντιστοιχεί σε παράνομες επιδοτήσεις ύψους 800.000 έως 900.000 ευρώ, προσθέτοντας ότι «αν έγινε λάθος ή από δική του λάθος τακτική, να αναλάβει τις ευθύνες του».

Κι αν για τη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον αριθμό των δηλωθέντων και των υπαρκτών ζώων, οι γεωτεχνικοί καταγγέλλουν ότι σε άλλους ελέγχους δεν βρήκαν ούτε ένα ζώο: παρότι είχαν δηλωθεί εκατοντάδες για την επιδότηση, δεν βρέθηκαν ούτε καν ποιμνιοστάσια. Ο Χ. Σιδερόπουλος σημείωσε ότι το φαινόμενο αυτό δεν εντοπίζεται μόνο στα Τρίκαλα αλλά και στη Λάρισα, ενώ τόνισε ότι μια μονάδα, για να είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να είναι κάτω από 500 ζώα, όπερ σημαίνει ότι μπορεί να μιλάμε για χιλιάδες… ανύπαρκτα αιγοπρόβατα.

