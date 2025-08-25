Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου

Δευτέρα 25 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Βαρθολομαίου Αποστόλου και του Τίτου Αποστόλου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Βαρθολομαίος *

Τίτος, Τίτης, Τίτα, Τίτη *

Παράλληλα:

☀ Ανατολή ήλιου: 06:49 – Δύση ήλιου: 20:05

🌒 Σελήνη 2.1 ημερών

