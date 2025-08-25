search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

25.08.2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου

25.08.2025
Δευτέρα 25 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Βαρθολομαίου Αποστόλου και του Τίτου Αποστόλου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

  • Βαρθολομαίος *
  • Τίτος, Τίτης, Τίτα, Τίτη *

Παράλληλα:

☀ Ανατολή ήλιου: 06:49 – Δύση ήλιου: 20:05
🌒 Σελήνη 2.1 ημερών

Θλίψη για τον θάνατο του Δημήτρη Κωνσταντάρα: Υπηρέτησε πιστά δημοσιογραφία και πολιτική – Η ιδιαίτερη σχέση με τον πατέρα του

Καιρός: Με ισχυρούς βοριάδες και ζέστη ξεκινάει η εβδομάδα – Πού αναμένονται βροχές

Σοφία Καλογήρου: Η αινιγματική και συγκινητική ανάρτηση με τη φωτογραφία του γιου της: «Λένε ψέματα» (Photo)

JerryAdler
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Jerry Adler: Πέθανε ο «Hesh» της θρυλικής σειράς «The Sopranos»

EPAGGELMATIES
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Βελτιώσεις “ψίχουλα” στο τεκμαρτό εισόδημα – Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση

bogdanos_new_123
MEDIA

OPEN: Σχεδιάζει νύχτες με Μπογδάνο – Παπακωστοπούλου για τη νέα σεζόν

radiofono new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος το παραδοσιακό ραδιόφωνο από τα αυτοκίνητα – Τι θα το αντικαταστήσει

claudia_shiffer+greece
LIFESTYLE

Η Claudia Schiffer συνεχίζει τις διακοπές της στην Ελλάδα (photos)

vasilis-kalogirou-sofia-kalogirou
ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Καλογήρου: Η αινιγματική και συγκινητική ανάρτηση με τη φωτογραφία του γιου της: «Λένε ψέμματα» (Photo)

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

syzygoktonos-volos
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στον Βόλο - Σοκάρει η αδερφή της 36χρονης: «Τη βίαζε συνέχεια – Αυτό ήταν το λάθος μας»

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

