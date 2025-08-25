Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δευτέρα 25 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Βαρθολομαίου Αποστόλου και του Τίτου Αποστόλου.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
Παράλληλα:
☀ Ανατολή ήλιου: 06:49 – Δύση ήλιου: 20:05
🌒 Σελήνη 2.1 ημερών
