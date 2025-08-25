Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας, σε ηλικία 79 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο, αλλά και στους οικείους του. Γιος του αείμνηστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπηρέτησε επί δεκαετίες τη δημοσιογραφία και είχε παράλληλα ενεργή παρουσία στα κοινά.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Υπήρξε δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Wilson High School, στην Πενσυλβάνια. Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε το 1972.

Ήταν παντρεμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, την Παυλίνα Κωνσταντάρα που είναι σκηνοθέτης, μουσική-ραδιοφωνική παραγωγός και επιχειρηματίας και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών και ραδιοφωνικός παραγωγός.

Η καριέρα του στη δημοσιογραφία

Η δημοσιογραφική του διαδρομή υπήρξε μακρά και πολυσχιδής. Εργάστηκε σε μεγάλες εφημερίδες όπως η Καθημερινή, η Βραδινή, η Ακρόπολις, ο Ελεύθερος Τύπος και η Χώρα της Κυριακής. Παράλληλα, συνεργάστηκε με περιοδικά όπως τα Ποπ και Ροκ, 4 Τροχοί, Ήχος και HiFi, Madame Figaro και Crash.

Στην τηλεόραση υπήρξε παρουσιαστής δελτίων ειδήσεων και εκπομπών στην ΕΡΤ, το Mega, το New Channel, το Seven TV, το Tempo TV, το Κανάλι 10 και το ΑΡΤ. Έγραψε ιστορία με την εκπομπή «Κυριακάτικα» που παρουσίασε μαζί με την Έλενα Ακρίτα στα μέσα της δεκαετίας του ’80, ενώ είχε ενεργό ρόλο στην οργάνωση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.

Στο ραδιόφωνο εργάστηκε στην ΕΡΑ, στον Αθήνα 9.84, στον Sky 100.4, στο Cool FM, στο Profit 96.6 (σήμερα Pepper 96.6) και σε άλλους σταθμούς, κυρίως σε διευθυντικές θέσεις και παραγωγές ενημερωτικών προγραμμάτων. Από το Νοέμβριο του 2016 ως τον Ιούλιο του 2017, ήταν διευθυντής έκδοσης της σειράς Παγκόσμιας Κλασικής Λογοτεχνίας των Εκδόσεων Σμυρνιωτάκη.

Επιμελήθηκε την έκδοση 24 βιβλίων. Ήταν τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΑ, του ΠΣΑΤ, της Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS), της Ελληνικής Εταιρίας Θεατρικών Συγγραφέων (ΕΕΘΣ) και του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου.

Η σταδιοδρομία του στην πολιτική

O Δημήτρης Κωνσταντάρας πολιτεύτηκε με τη Νέα Δημοκρατία και το ΛΑ.Ο.Σ. Πρώτη φορά εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος το 2002 με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου. Στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Στις εθνικές εκλογές του 2007 δεν επανεξελέγη. Το 2009 ως υποψήφιος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού (ΛΑΟΣ) στην Α’ Αθηνών κατετάγη στην 2η θέση (πρώτος επιλαχών). Στις δημοτικές εκλογές του 2010, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος (πρώτος στο έκτο δημοτικό διαμέρισμα) με την παράταξη του Νικήτα Κακλαμάνη και στην συνέχεια εξελέγη γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ποιότητος ζωής.

Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, επανεξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Άρη Σπηλιωτόπουλου και στην συνέχεια παραιτήθηκε από την παράταξη και ανεξαρτητοποιήθηκε. Εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του πολιτιστικού οργανισμού ΟΠΑΝΔΑ.

Το 2015 παραιτήθηκε από τον ΟΠΑΝΔΑ και ορίστηκε αντιπρόεδρος της «Εταιρείας Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης». Επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία ύστερα από κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά και ήταν υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 στην Α΄ Αθηνών, αλλά δεν εξελέγη.

Η ιδιαίτερη σχέση με τον πατέρα του

Σε συνέντευξή του, ο δημοσιογράφος είχε διηγηθεί για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Ο πατέρας μου που φαντάζονται ότι μου προσέφερε τα πάντα, ήταν ζορισμένος τα πρώτα χρόνια, που ήμουν στο δημοτικό.

Έφυγε από το αυτόν τον κόσμο φτωχός. Δεν ήθελε καθόλου να γίνω ηθοποιός, με απέτρεψε. Ο χωρισμός των γονιών μου με διαμόρφωσε. Δεν συζήτησα ποτέ με τον πατέρα μου τον χωρισμό του από την μητέρα μου, γιατί φοβόμουν τι θα μου πει.

Μια δύσκολη στιγμή για εκείνον, όταν σε ένα θεατρικό δράμα, εμφανίστηκε στη σκηνή και γέλασαν όλοι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα χρόνια της αρρώστιας του. Ξαφνικά έπαθε εγκεφαλικό και δεν μπορούσε να μιλήσει. Με τσάκισε».

Μια τρυφερή στιγμή ανάμεσα στον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον γιο του Δημήτρη αποτυπώνεται σε μια από τις τελευταίες φωτογραφίες του αξέχαστου Έλληνα ηθοποιού, που έπειτα από δύο εγκεφαλικά επεισόδια είχε αποτραβηχτεί πλέον στο σπίτι του στη Βάρκιζα αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα στην κίνηση και την ομιλία τα οποία τον κρατούσαν μακριά από τη σκηνή. Κοντά του ήθελε μόνο την σύζυγο του Φιλιώ και τον μονάκριβο γιο του.

Το συγκινητικό αντίο του γιου του

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ανάρτηση του γιου του, Λάμπρου Κωνσταντάρα που έχει ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του στη δημοσιογραφία:

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου. Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge. Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια. Σε λίγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια. Κάτι ξεριζώθηκε. Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ. Σε ευχαριστούμε για όλα σ’ αγαπάμε.

Παυλίνα, Λάμπρος και μαμά».

Συλλυπητήρια από τη δημοσιογραφική κοινότητα

Η ΕΣΗΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του. Πολλοί δημοσιογράφοι έγραψαν επίσης προσωπικά μηνύματα, μιλώντας για την ευγένεια, την καλοσύνη και το ήθος του.

Το αντίο της Νέας Δημοκρατίας

Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρέτησε και εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στους οικείους του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή της, Δημήτρη Κωνσταντάρα, μέσω ανακοίνωσης του γραφείου τύπου της.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Α’ Αθηνών, Δημήτρη Κωνσταντάρα. Γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου.

Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τη δημοσιογραφία, όπου έκανε μια σπουδαία καριέρα, ενώ ήταν και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας, σεναριογράφος και στιχουργός.

Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 έως το 2007, ξεχώρισε για τη διαδρομή του και μέσα από τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο ως νομαρχιακός σύμβουλος Αττικής όσο και ως δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας».

