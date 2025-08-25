Κορυφώνεται η επιστροφή των αδειούχων (Video)

Μεγάλο κύμα επιστροφής καταγράφεται το τελευταίο 24ωρο, καθώς χιλιάδες αδειούχοι παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής.

Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια, στις εθνικές οδούς αλλά και στα αεροδρόμια, καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά η θερινή έξοδος και κορυφώνεται η επιστροφή των ταξιδιωτών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η αυξημένη κίνηση χθες, Κυριακή, στα λιμάνια, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Ταμείου, από τον Πειραιά – πλην Αργοσαρωνικού – αναχώρησαν 14.281 επιβάτες, ενώ οι αφίξεις ανήλθαν σε 37.086 άτομα, σηματοδοτώντας το κύμα επιστροφής των αδειούχων στην πρωτεύουσα.

Διαβάστε επίσης

«Λευτεριά στην Παλαιστίνη»: Όλη η Ελλάδα στους δρόμους – Μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στην γενοκτονία της Γάζας (Video)

Γυναικοκτονία στον Βόλο – Σοκάρει η αδερφή της 36χρονης: «Τη βίαζε συνέχεια – Αυτό ήταν το λάθος μας»

Ολοκληρώνεται η μεγάλη επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου – Αυξημένη η κίνηση στις Εθνικές Οδούς