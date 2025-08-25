Κορυφώνεται η επιστροφή των αδειούχων (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μεγάλο κύμα επιστροφής καταγράφεται το τελευταίο 24ωρο, καθώς χιλιάδες αδειούχοι παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής.
Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια, στις εθνικές οδούς αλλά και στα αεροδρόμια, καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά η θερινή έξοδος και κορυφώνεται η επιστροφή των ταξιδιωτών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η αυξημένη κίνηση χθες, Κυριακή, στα λιμάνια, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Ταμείου, από τον Πειραιά – πλην Αργοσαρωνικού – αναχώρησαν 14.281 επιβάτες, ενώ οι αφίξεις ανήλθαν σε 37.086 άτομα, σηματοδοτώντας το κύμα επιστροφής των αδειούχων στην πρωτεύουσα.
