Συμφωνίες δεκάδων δισ. και κατασκευή εξαρτημάτων αεροσκαφών στην Τουρκία σχεδιάζει ο Ερντογάν ενόψει συνάντησης με Τραμπ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχεδιάζει να αγοράσει εκατοντάδες αεροσκάφη της Boeing και μαχητικά της Lockheed Martin, ενώ παράλληλα πιέζει τις ΗΠΑ για την παραγωγή ορισμένων εξαρτημάτων τους στην Τουρκία.

Ο Ερντογάν επιθυμεί να αντισταθμίσει τις προγραμματισμένες πληρωμές για τα αμερικανικά αεροσκάφη με συμφωνίες τοπικής παραγωγής αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος που μίλησαν στο Bloomberg. Οι συμφωνίες υπόκεινται στην έγκριση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα υποδεχτεί τον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο την Πέμπτη, ανέφεραν οι πηγές.

Η συνάντηση θεωρείται κρίσιμη, καθώς η Άγκυρα προσπαθεί να βελτιώσει τις τεταμένες σχέσεις που προέκυψαν από την αγορά ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας, καθώς και από άλλες διαμάχες. Η επίλυση της διαμάχης για το ρωσικό σύστημα S-400 θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου αύξηση της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας μεταξύ των μακροχρόνιων συμμάχων.

Η αγορά των ρωσικών S-400 από την Τουρκία οδήγησε σε αδιέξοδο με την Ουάσιγκτον, η οποία επέβαλε κυρώσεις βάσει του νόμου CAATSA, που στοχεύουν την αμυντική βιομηχανία της χώρας και την απέκλεισαν από το πρόγραμμα ανάπτυξης του F-35. Η Άγκυρα αρνήθηκε να αποσύρει τα S-400, αλλά έχει μεγάλες ελπίδες ότι ο Τραμπ θα συμφωνήσει να τροποποιήσει τον νόμο, ώστε να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει 40 αεροσκάφη F-35A.

Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει τις ΗΠΑ να τερματίσουν επίσης τις κυρώσεις σε βάρος 10 τουρκικών εταιρειών που ήταν σε καλό δρόμο να κερδίσουν περίπου 12 δισ. δολάρια από ανταλλακτικά F-35, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής ατράκτου που παράγεται από την Turkish Aerospace Industries, και να ενισχύσουν την αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία της χώρας, ανέφεραν οι πηγές.

Ορισμένες τουρκικές εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών θα μπορούσαν να συνεχίσουν να παρέχουν λύσεις λογισμικού, ενώ άλλες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην παράκαμψη των αυστηρότερων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιορίζουν τη χρήση ορισμένων χημικών ουσιών στην παραγωγή εξαρτημάτων του αεροσκάφους, ανέφεραν οι ίδιοι.

Ο Ερντογάν ελπίζει επίσης να ολοκληρώσει την αγορά 40 αεροσκαφών F-16 Viper τελευταίας γενιάς της Lockheed Martin, καθώς και εκατοντάδων βομβών, πυραύλων και εφεδρικών κινητήρων. Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση πέρυσι, μετά την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Η Άγκυρα αρχικά σχεδίαζε να αγοράσει 79 κιτ αναβάθμισης ως μέρος της αγοράς αξίας 23 δισ. δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων F-16, αλλά αποφάσισε να αγοράσει F-35A, ανέφεραν οι πηγές.

Η Τουρκία διαθέτει περίπου 240 F-16, τον δεύτερο μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ. Η αγορά των νέων F-16 θα μπορούσε να επιτρέψει στην Άγκυρα να αποσύρει τα παλαιά F-4 μέχρι η χώρα να είναι σε θέση να αναπτύξει τα δικά της μαχητικά. Η Άγκυρα έχει ζητήσει την άδεια των ΗΠΑ για την απόκτηση και συναρμολόγηση κινητήρων GE Aerospace F110 και F404 που χρησιμοποιούνται και στα τουρκικά δικινητήρια πολεμικά αεροσκάφη Kaan και στα εκπαιδευτικά αεροσκάφη Hurjet.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη απαντήσει στο αίτημα της Τουρκίας, το οποίο θα μπορούσε να επιταχύνει την παραγωγή των αμερικανικών κινητήρων εν μέσω της αύξησης της ζήτησης για πολεμικά αεροσκάφη αμερικανικής κατασκευής. Εξού και ο Ερντογάν δίνει ιδιαίτερο βάρος στην συνάντησή του με τον Τραμπ, καθώς θεωρεί ότι μπορεί μαζί του να κάνει… μπίζνες.

