Τέμπη – Έκθετος ο Φλωρίδης: Επιτέθηκε σε Σαμαρά με ψέματα για την εκταφή – Το αίτημα Ασλανίδη, ο Ρούτσι και η δήλωση Τζαβέλλα 

Με δικολαβίες και ωμά ψέματα προσπαθεί να ξεφύγει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης από το πάνδημο αίτημα να διευκολυνθούν οι συγγενείς των θυμάτων στο έγκλημα των Τεμπών, ώστε να πάρουν απαντήσεις για τις αιτίες θανάτου, αλλά και για να είναι βέβαιοι τελικά ότι παρέλαβαν και έθαψαν σορούς των δικών τους ανθρώπων.

Εκθέτοντας τον εαυτό του – μάλλον μικρή σημασία έχει αυτό και για τον ίδιο-, αλλά και την κυβέρνηση, η οποία απολογείται διαρκώς για ιταμές συμπεριφορές στελεχών και φίλων της, ο κ. Φλωρίδης επιτέθηκε το πρωί της Τρίτης στον Αντώνη Σαμαρά και ταυτόχρονα πρόσβαλε γονείς, οι οποίοι ταλαιπωρούνται μήνες τώρα να πάρουν τις απαντήσεις από τη Δικαιοσύνη.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης καταλόγισε στον πρώην πρωθυπουργό άγνοια, με αφορμή τη δήλωσή του την περασμένη Παρασκευή με την οποία καλούσε την Πολιτεία να δικαιώσει το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά εκταφή της σορού του παιδιού του για να γίνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου.

Ο κ. Σαμαράς δήλωνε μεταξύ άλλων ότι «δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους. Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους».

Για να του απαντήσει ο κ. Φλωρίδης ότι εξ όσων γνωρίζει ο ίδιος, δεν έχει υποβληθεί ευθέως αίτημα για ταυτοποίηση, παρά μόνο για τοξικολογικές εξετάσεις, το οποίο μελετά η πρόεδρος εφετών Λάρισας.

Τι ζητά πραγματικά ο Ρούτσι και η διευκρίνιση Τζαβέλλα

Όμως ο υπουργός Δικαιοσύνης κάνει εσκεμμένα προφανώς, διότι διαφορετικά θα ήταν κολοσσιαία επιπολαιότητα, μία δικολαβίστικη προσέγγιση του θέματος και τελικά φτάνει ουσιαστικά να πει ψέματα, όταν ισχυρίζεται ότι δεν έχουν υποβληθεί αιτήματα για ταυτοποίηση και άρα δεν υπάρχει θέμα απόρριψης.

Αφενός, το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, όπως και κάθε αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις, οδηγεί εξ αντικειμένου και εξέταση ταυτοποίησης της σορού. Ο ίδιος ο κ. Ρούτσι τουλάχιστον τρεις φορές έχει δηλώσει ξεκάθαρα πως θέλει απάντηση και για την ταυτοποίηση, κάτι για το οποίο προφανώς αναμένει να μάθει εάν εγκριθεί η αίτησή του για τοξικολογικές εξετάσεις:

Ενδεικτικές δηλώσεις του:

«Δεν μπορώ να ξέρω αν τα κόκαλα που μου έδωσαν είναι του παιδιού μου».

«Δεν ξέρω αν τα οστά που έβαλα στον τάφο είναι του παιδιού μου»,

«Ζητώ εκταφή για να αποδειχθεί ότι η σορός που του δόθηκε είναι πράγματι του γιου μου».

Άρα είναι σαφές και προφανές πως ανεξάρτητα από την ακριβή νομική διατύπωση του αιτήματος, ο κ. Ρούτσι προσδοκά από την εκταφή να ταυτοποιηθεί και η σορός, που έχει παραλάβει.

Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο άλλωστε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας εξέδωσε «συμπληρωματική» εκείνης του ανωτάτου δικαστηρίου και διευκρινιστική τρόπον τινά ανακοίνωση με την οποία σημειώνει: «Σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορού θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση – σημείωση: εννοεί το εξώδικο Ρούτσι, Καρυστιανού στις 16/9. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα».

Ο ανώτατος εισαγγελέας δεν αποκλείει δηλαδή να περιέχεται ήδη στο αίτημα εκταφής και το αίτημα για ταυτοποίηση. Σε αντίθεση με τον κ. Φλωρίδη, που θεωρεί δεδομένο ότι δεν υπάρχει αίτημα εκταφής.

Το ψέμα και η προσβολή στον Ασλανίδη

Όμως το προκλητικό ψέμα του υπουργού Δικαιοσύνης, για τη στάση του οποίου πρέπει μάλλον να σκεφτεί πολύ σοβαρά το Μέγαρο Μαξίμου, αφορά στα περί της ύπαρξης αιτήματος για ταυτοποίηση.

Διότι, ανεξάρτητα από την νομική διατύπωση του αιτήματος του κ. Ρούτσι, έχει προηγηθεί το σαφέστατο και ξεκάθαρο αίτημα του Παύλου Ασλανίδη τον Δεκέμβριο του 2024, για εξέταση του DNA της σορού που παρέλαβε για τον γιό του Δημήτρη.

Ζήτησε δηλαδή να διαπιστωθεί αν τα οστά που του παραδόθηκαν ανήκουν πράγματι στον γιο του. Και εφόσον ταυτοποιηθεί ότι ανήκει στον γιο του, να διενεργηθούν βιοχημικές εξετάσεις, οι οποίες όπως υποστήριζε, παραλείφθηκαν και δεν έγιναν.

Ο ειδικός εφέτης ανακριτής απέρριψε αυτό το σκέλος με το σκεπτικό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 201 §1 ΚΠΔ, εξέταση DNA διατάσσεται για «ανακάλυψη ταυτότητας δράστη» και όχι για επιβεβαίωση ταυτότητας θύματος — άρα η προϋπόθεση δεν συντρέχει.

Άρα, έχει υπάρξει και από άλλο γονιό ένα εντελώς ξεκάθαρο αίτημα για ταυτοποίηση της σορού, που απορρίφθηκε.

Αποδοκιμάζει και τον Χρυσοχοΐδη ο Φλωρίδης;

Γεννάται δηλαδή το ερώτημα, με ποιο ηθικό έρεισμα ο υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας καταφεύγει σε τέτοιους ελιγμούς, επιστρατεύει «έξυπνα», πλην προσβλητικά ψέματα και στρέφεται εναντίον των γονιών, που αναζητούν την αλήθεια για την τραγωδία/έγκλημα, στο οποίο έχασαν ανθρώπους τους. Αλλά και εναντίον πολιτικών, όπως ο Αντώνης Σαμαράς, που τάσσεται υπέρ του αιτήματος Ρούτσι;

Μήπως ο κ. Φλωρίδης αποδοκιμάζει έτσι και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που τάχθηκε υπέρ της αποδοχής του αιτήματος εκταφής;

Και αφού η κυβέρνηση δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τις όποιες εξετάσεις στις σορούς, γιατί δεν τοποθετείται καθαρά υπέρ της αποδοχής του αιτήματος εκταφής, όπως έκανε ο κ. Χρυσοχοΐδης τη Δευτέρα;

Οι πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης, θα αποκαλυφθούν πάντως εάν και όταν ο κ. Ρούτσι και η Μαρία Καρυστιανού υποβάλλουν συμπληρωματικό αίτημα για ταυτοποίηση, πέρα από τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

