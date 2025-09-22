search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 14:55
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 14:36

Και ο Χρυσοχοΐδης υπέρ του Πάνου Ρούτσι: «Ανθρωπιστικά και ηθικά δίκαιο» το αίτημα της εκταφής

22.09.2025 14:36
chrysohoidis_new_123

Μετά τον Παύλο Μαρινάκη άλλος ένας υπουργός της κυβέρνησης τάχθηκε αναφανδόν υπέρ του αιτήματος του απεργού πείνας, Πάνο Ρούτσι, για εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις Ρούτσι, ο οποίος σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών.

Ο λόγος για τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για «ανθρωπιστικά και ηθικά δίκαιο αίτημα» του πατέρα του θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, το οποίο θα πρέπει να βρεθεί με ποιον τρόπο θα ικανοποιηθεί.

«Τι πιο αληθινό και ανθρώπινο ένας πατέρας να ζητεί να δει το σώμα του νεκρού παιδιού του, αυτό είναι ανθρωπιστικά και ηθικά ένα δίκαιο αίτημα», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον Παύλο Μαρινάκη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παρεμβάσεις των δύο υπουργών έρχονται μετά από εμετικές επιθέσεις σε βάρος του Πάνο Ρούτσι από φιλοκυβερνητικά τρολ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και από τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς που εκτόξευσε ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε.

Διαβάστε επίσης

Xρυσοχοΐδης: Αστυνομικοί «εγκαθίστανται» μέσα στους καταυλισμούς Ρομά – «Τέλος στην ανοχή»

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητάει άμεση ενημέρωση για την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Γαλάζιο αδιέξοδο: 7 στις 8 δημοσκοπήσεις βρίσκουν τη ΝΔ κάτω από το όριο του μπόνους 25% – Επισφαλής η «εκτίμηση ψήφου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
opap
ADVERTORIAL

Last call για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας – Πώς θα κερδίσεις μια από τις 2.300 δωρεάν συμμετοχές που προσφέρει ο ΟΠΑΠ

parastasi-new (1)
ΘΕΑΤΡΟ

«Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.» της Λένας Κιτσοπούλου για δεύτερη χρονιά στο Μικρό Χορν

jean-noel-barrot
ΚΟΣΜΟΣ

Ζαν Νοέλ Μπαρό: «Η αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης είναι μια μεγάλη μέρα για την ειρήνη και μια διπλωματική νίκη για εμάς»

chrysohoidis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και ο Χρυσοχοΐδης υπέρ του Πάνου Ρούτσι: «Ανθρωπιστικά και ηθικά δίκαιο» το αίτημα της εκταφής

mantzoros-new
LIFESTYLE

Στάθης Μαντζώρος: «Έγινε θαύμα, η Παναγία τον έσωσε» λέει ο πατέρας του (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

konstantinos-argiros-new
LIFESTYLE

Αργυρός: «Για το ρεπορτάζ που με θέλει να ζήτησα 100.000 ευρώ από την Εθνική, τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της ομάδας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 14:54
opap
ADVERTORIAL

Last call για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας – Πώς θα κερδίσεις μια από τις 2.300 δωρεάν συμμετοχές που προσφέρει ο ΟΠΑΠ

parastasi-new (1)
ΘΕΑΤΡΟ

«Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.» της Λένας Κιτσοπούλου για δεύτερη χρονιά στο Μικρό Χορν

jean-noel-barrot
ΚΟΣΜΟΣ

Ζαν Νοέλ Μπαρό: «Η αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης είναι μια μεγάλη μέρα για την ειρήνη και μια διπλωματική νίκη για εμάς»

1 / 3