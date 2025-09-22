Και ο Χρυσοχοΐδης υπέρ του Πάνου Ρούτσι: «Ανθρωπιστικά και ηθικά δίκαιο» το αίτημα της εκταφής

Μετά τον Παύλο Μαρινάκη άλλος ένας υπουργός της κυβέρνησης τάχθηκε αναφανδόν υπέρ του αιτήματος του απεργού πείνας, Πάνο Ρούτσι, για εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις Ρούτσι, ο οποίος σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών.

Ο λόγος για τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για «ανθρωπιστικά και ηθικά δίκαιο αίτημα» του πατέρα του θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, το οποίο θα πρέπει να βρεθεί με ποιον τρόπο θα ικανοποιηθεί.

«Τι πιο αληθινό και ανθρώπινο ένας πατέρας να ζητεί να δει το σώμα του νεκρού παιδιού του, αυτό είναι ανθρωπιστικά και ηθικά ένα δίκαιο αίτημα», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον Παύλο Μαρινάκη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παρεμβάσεις των δύο υπουργών έρχονται μετά από εμετικές επιθέσεις σε βάρος του Πάνο Ρούτσι από φιλοκυβερνητικά τρολ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και από τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς που εκτόξευσε ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε.

