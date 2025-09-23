Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την αναβολή του ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν

Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε η αντιπολίτευση για την αναβολή του προγραμματισμένου ραντεβού του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό η τουρκική πλευρά ζήτησε να αναβληθεί το ραντεβού, ώστε ο Τούρκος Πρόεδρος να παραστεί στη συνάντηση, που διοργανώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών.

Ματζιός: «Απόδειξη της υποβάθμισης της χώρας, αν δεν προγραμματιστεί άλλη συνάντηση, θα είναι α»

«Η αναβολή της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο με αίτημα της τουρκικής πλευράς στέλνει λάθος μηνύματα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τις διμερείς σχέσεις, αλλά και την ευρύτερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.

Προσθέτει ότι «παρά τις χαμηλές προσδοκίες και το ευρύτερο κλίμα, που δεν είναι ιδανικό, η συνάντηση θα προσέφερε έστω το θεσμικό πλαίσιο, ώστε η Ελληνική Κυβέρνηση να θέσει τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν στον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και στην ακώλυτη ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, απέναντι στον επίμονο τουρκικό αναθεωρητισμό».

«Εφόσον πρόκειται, πράγματι, για αναβολή και όχι ακύρωση, η συνάντηση οφείλει να πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ». «Σε αντίθετη περίπτωση», τονίζει, «αυτή θα ήταν μια ακόμη απτή απόδειξη της υποβάθμισης και της υποτίμησης της χώρας μας από την Τουρκική Κυβέρνηση, που δείχνει ότι δεν σέβεται τον διάλογο παρά μόνο όταν έχει να αποκομίσει οφέλη από αυτόν».

Δούρου: Η τυχοδιωκτική εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης έχει οδηγήσει στην περιθωριοποίηση της χώρας»

Με μία σκληρή ανακοίνωση, σχολίασε η τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, την αναβολή της της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

«Η αναβολή, λίγες μόλις ώρες πριν από την πραγματοποίηση της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, “ύστερα από αίτημα της τουρκικής πλευράς”, φέρνει στο προσκήνιο ξανά, την περιθωριοποίηση της Ελλάδας στην οποία έχει οδηγήσει η τυχοδιωκτική, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης», ανέφερε η αναφέρει η Ρένα Δούρου.

«Εδώ και έξι χρόνια η Ελλάδα έχει επιλέξει το ρόλο του δεδομένου, προβλέψιμου συμμάχου, που δέχεται για παράδειγμα εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα από την Τουρκία, χωρίς να τολμά να ασκήσει τη διεκδικητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που απαιτεί σήμερα η διεθνής συγκυρία. Στη ΓΣ του ΟΗΕ, η Ελλάδα, αν και Μη Μόνιμο Μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του διεθνούς οργανισμού, επιλέγει την περιθωριοποίηση, ευθυγραμμιζόμενη (για τη Γάζα, για το ΔΠΔ, για το κράτος της Παλαιστίνης) με ΗΠΑ και Ισραήλ, μετέχει χωρίς φωνή για την προστασία του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης, των εθνικών συμφερόντων».

Κλείνοντας σημείωσε ότι η «Η συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ήταν προφανώς για τον Τούρκο πρόεδρο μια ήσσονος σημασίας συνάντηση, με έναν δεδομένο συνομιλητή, που μπορεί και να αναβληθεί ενόψει σημαντικότερων συναντήσεων, με κύρια εκείνη με τον Αμερικανό πρόεδρο. ‘Αλλο ένα “επίτευγμα” της εξωτερικής πολιτικής με… “αυτοπεποίθηση” όπως επαίρεται ο κ. Γεραπετρίτης…».

Βελόπουλος: «Ανεπιθύμητος ο Έλληνας Πρωθυπουργός»

Από την πλευρά του Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κρίθηκε ανεπιθύμητος: «Δραματικές οι εξελίξεις στις ΗΠΑ. Ανεπιθύμητος ο πρωθυπουργός και η ηγεσία της χώρας από τον Τραμπ, ανεπιθύμητος και από τον Ερντογάν. Πλήρης απαξία. Στο πρόσωπο όμως του πρωθυπουργού τελείωσε η Ελλάδα μας».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πρόσθεσε: «Εμείς τα λέγαμε. Βάλανε απέναντι τον Τραμπ και θα το πληρώσει η Ελλάδα. Για εμάς πλέον, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί είναι συνυπεύθυνοι. Για εμάς είναι και ανεπιθύμητοι γιατί έκαναν εθνικό έγκλημα, λόγω της απαξίας που υπέστη η Ελλάδα με την επίθεση και τις ύβρεις εναντίον του Τραμπ».

