ΕΛΛΑΔΑ

25.09.2025 20:41

Πάνος Ρούτσι: «Αδειάζουν» οι δικηγόροι την κυβέρνηση για την εκταφή του γιου του – «Δεν θα καθυστερήσει τη δίκη των Τεμπών»

25.09.2025 20:41
panos routsi syntagma- new

Απάντηση στο κυβερνητικό επιχείρημα ότι η πιθανή εκταφή της σορού του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι θα καθυστερούσε την έναρξη της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη δίνουν οι δικηγόροι, τονίζοντας ότι δεν θα επιφέρει καθυστέρηση στην έναρξη της δίκης .

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,  το ζήτημα της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένις, που ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα στην τραγωδία των Τεμπών, «είναι και βαθύτατα ανθρώπινο, καθώς άπτεται του βασικού πυρήνα των διαχρονικών οικουμενικών, πανανθρώπινων, ηθικών αξιών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 309 ΚΠΔ μετά το πέρας της ανάκρισης, ο Πρόεδρος Εφετών μπορεί αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημα να διατάξει να συμπληρωθεί η ανάκριση, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούσε να αποτελεί αντικείμενο αυτής και το ζήτημα της εκταφής σορού, ως συναρτώμενο με την ανακριτική διαδικασία.

Με βάση τα ανωτέρω, η Συντονιστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την κείμενη νομοθεσία και το γεγονός της δικονομικής συμμετοχής Δικηγορικών Συλλόγων για την υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, ζητά από τα αρμόδια όργανα της ελληνικής δικαιοσύνης να εξετάσουν το ζήτημα της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι και να αποφανθούν επ’ αυτού στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα.

Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι τυχόν απόφαση για εκταφή της σορού δεν θα επιφέρει καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης, δεδομένου ότι η σχετική δίκη, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν την Άνοιξη του 2026 και σε κάθε περίπτωση, η όποια καθυστέρηση δεν μπορεί να δικαιολογήσει το ζήτημα αυτό να μείνει χωρίς δικαστική κρίση.

Το ζήτημα της εκταφής, πέραν της νομικής διάστασης που με βάση τα ανωτέρω δύναται δικονομικώς να εξεταστεί, είναι και βαθύτατα ανθρώπινο, καθώς άπτεται του βασικού πυρήνα των διαχρονικών οικουμενικών, πανανθρώπινων, ηθικών αξιών. Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι μια τέτοια εξέλιξη ενισχύει το κύρος και εδραιώνει στην ελληνική κοινωνία την αξιοπιστία της ελληνικής δικαιοσύνης».

