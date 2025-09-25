search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 19:23
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

25.09.2025 18:03

Τέμπη: Άγρια κόντρα Ζωής – Άδωνι -«Γιατί τέτοια μανία να μην ερευνηθεί η αλήθεια;»-«Αν πάμε σε εκλογές με ανοιχτή ανάκριση, θα πάρει 15%»

25.09.2025 18:03
adonis zoi vouli 9- new

Σκηνές έντονης αντιπαράθεσης εκτυλίχθηκαν στη Βουλή ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι, που βρίσκεται στην 11η μέρα απεργίας πείνας. 

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι έχει ήδη κατατεθεί κοινό αίτημα υπογεγραμμένο από 100 συγγενείς, ζητώντας εκταφή και πλήρεις ανακριτικές πράξεις, και κατηγόρησε την κυβέρνηση αλλά και τον υπουργό Δικαιοσύνης για προσχηματικές δηλώσεις και κυνισμό. «Ο κ. Φλωρίδης λέει ναι μόνο για ταυτοποίηση, όχι για ουσιαστική έρευνα. Γιατί τέτοια μανία να μην ερευνηθεί η αλήθεια;» διερωτήθηκε η κ. Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας τη Δικαιοσύνη για αναλγησία. 

Ο υπουργός Υγείας επέλεξε τις προσωπικές επιθέσεις, κατηγορώντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι επιδιώκει πολιτικό όφελος και πελατεία για το δικηγορικό της γραφείο. «Αν πάμε σε εκλογές με ανοιχτή ανάκριση, θα πάρει 15%. Αν όμως ξεκινήσει η δίκη, δεν θα μπει ούτε στη Βουλή», είπε προσθέτοντας ότι ο Άρειος Πάγος έχει υποστηρίξει ότι μπορεί να γίνει το αίτημα εκταφής αφού ξεκινήσει η δίκη.  

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολιάζοντας τις δηλώσεις του γαλάζιου βουλευτή Δημήτρη Καλογερόπουλου που τάχθηκε υπέρ της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι ανέφερε πως «λειτούργησε μέσα σας ένα ένστικτο ανθρώπινο που θα έπρεπε να έχει λειτουργήσει σε πολλούς προ πολλού». Συμπληρωσε δε, ότι η ΚΟ της ΝΔ επέλεξε για γραμματέα τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, αδερφό του Αγάπιου Χαρακόπουλου που επέβλεπε το μπάζωμα.

«Η μονοπρόσωπη ΜΠΕ Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα κάνει μαθήματα στη ΝΔ, η δίκη κ. Κωνσταντοπούλου θα γίνει. Όσο και να προσπαθείτε να υπηρετήσετε το προσωπικό σας οικονομικό και πολιτικό συμφέρον δε θα σταματήσει τη Δικαιοσύνη», αντέτεινε ο υπουργός Υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση στη Νέα Υόρκη με επενδυτές και επιχειρηματίες – «Δύναμη προόδου ή μοχλός απειλής η AI»

Φάμελλος: «Έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ για την συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, μέσα κι έξω απ’ τη Βουλή – Οι καθυστερήσεις εξυπηρετούν τον Μητσοτάκη»

«Η Δικαιοσύνη δεν ακούει;»: Υπέρ της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι και ο «γαλάζιος» Δημήτρης Καλογερόπουλος – Αντίδραση Άδωνι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
velopoulos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βελόπουλος: Μόλις ανακοινώθηκε πως έρχεται ευρωπαϊκή επιτροπή προανήγγειλε εκταφή ο Φλωρίδης

F-35_new
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστολή ελληνοαμερικανών βουλευτών σε Ρούμπιο-Χέγκσεθ κατά της πώλησης F-16 και F-35 στην Τουρκία

santorini
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Σεισμοί στη Σαντορίνη: Επιστήμονες βρήκαν την απάντηση για τις δονήσεις που αναστάτωσαν το νησί

mitsotakis-gkilfoil-5465
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ α τετ Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη – Σε συνάντηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna

Pete Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ συγκαλεί σπάνια και επείγουσα συνάντηση στρατηγών και ναυάρχων – Ερωτήματα για τη σκοπιμότητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

the-voice-new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Με… μουστάκι και Μαζωνάκη έτοιμο για την πρεμιέρα του το «The voice»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 19:22
velopoulos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βελόπουλος: Μόλις ανακοινώθηκε πως έρχεται ευρωπαϊκή επιτροπή προανήγγειλε εκταφή ο Φλωρίδης

F-35_new
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστολή ελληνοαμερικανών βουλευτών σε Ρούμπιο-Χέγκσεθ κατά της πώλησης F-16 και F-35 στην Τουρκία

santorini
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Σεισμοί στη Σαντορίνη: Επιστήμονες βρήκαν την απάντηση για τις δονήσεις που αναστάτωσαν το νησί

1 / 3