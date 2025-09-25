Τέμπη: Άγρια κόντρα Ζωής – Άδωνι -«Γιατί τέτοια μανία να μην ερευνηθεί η αλήθεια;»-«Αν πάμε σε εκλογές με ανοιχτή ανάκριση, θα πάρει 15%»

Σκηνές έντονης αντιπαράθεσης εκτυλίχθηκαν στη Βουλή ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι, που βρίσκεται στην 11η μέρα απεργίας πείνας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι έχει ήδη κατατεθεί κοινό αίτημα υπογεγραμμένο από 100 συγγενείς, ζητώντας εκταφή και πλήρεις ανακριτικές πράξεις, και κατηγόρησε την κυβέρνηση αλλά και τον υπουργό Δικαιοσύνης για προσχηματικές δηλώσεις και κυνισμό. «Ο κ. Φλωρίδης λέει ναι μόνο για ταυτοποίηση, όχι για ουσιαστική έρευνα. Γιατί τέτοια μανία να μην ερευνηθεί η αλήθεια;» διερωτήθηκε η κ. Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας τη Δικαιοσύνη για αναλγησία.

Ο υπουργός Υγείας επέλεξε τις προσωπικές επιθέσεις, κατηγορώντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι επιδιώκει πολιτικό όφελος και πελατεία για το δικηγορικό της γραφείο. «Αν πάμε σε εκλογές με ανοιχτή ανάκριση, θα πάρει 15%. Αν όμως ξεκινήσει η δίκη, δεν θα μπει ούτε στη Βουλή», είπε προσθέτοντας ότι ο Άρειος Πάγος έχει υποστηρίξει ότι μπορεί να γίνει το αίτημα εκταφής αφού ξεκινήσει η δίκη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολιάζοντας τις δηλώσεις του γαλάζιου βουλευτή Δημήτρη Καλογερόπουλου που τάχθηκε υπέρ της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι ανέφερε πως «λειτούργησε μέσα σας ένα ένστικτο ανθρώπινο που θα έπρεπε να έχει λειτουργήσει σε πολλούς προ πολλού». Συμπληρωσε δε, ότι η ΚΟ της ΝΔ επέλεξε για γραμματέα τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, αδερφό του Αγάπιου Χαρακόπουλου που επέβλεπε το μπάζωμα.

«Η μονοπρόσωπη ΜΠΕ Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα κάνει μαθήματα στη ΝΔ, η δίκη κ. Κωνσταντοπούλου θα γίνει. Όσο και να προσπαθείτε να υπηρετήσετε το προσωπικό σας οικονομικό και πολιτικό συμφέρον δε θα σταματήσει τη Δικαιοσύνη», αντέτεινε ο υπουργός Υγείας.

