Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας

17.09.2025 17:53
pavlakis_1709_1920-1080_new
credit: Facebook/@George Pavlakis

Ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας, Γιώργος Παυλάκης, πέθανε σήμερα το μεσημέρι από ανακοπή καρδιάς, κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ.

Όπως αναφέρει το flamis.gr, ο 54χρονος ήταν μαζί με τον δημοσιογραφο Κωνσταντίνο Φλαμή και κάλυπταν το ρεπορτάζ για τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου στη Φωκίδα.

credit: Facebook/@George Pavlakis

Στον δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λιδωρίκι και ενώ βρισκόντουσαν σε δύο διαφορετικά οχήματα, ο Γιώργος Παυλάκης έκανε νόημα στον Κ. Φλαμή ότι δεν αισθάνεται καλά. Σταμάτησαν τα οχήματα και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για οδηγίες.

Ο καμεραμάν συνήλθε. Ρωτήθηκε αν έχει ζάχαρο, απαντησε θετικά και έλαβε δύο καραμέλες χάρη στις οποίες προσωρινά συνήλθε. Συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου και ο 54χρονος οδηγούσε κανονικά μέχρι που έφθασε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας. Όταν πάρκαρε, υπέστη σοβαρό επεισόδιο. Ο γιατρός, με τη βοήθεια όλων, τον μετέφερε στο εσωτερικό του κτιρίου. Τρεις γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 45 λεπτά και ό,τι άλλο προβλέπεται, όμως δυστυχώς δεν επανήλθε.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

«Ένας από τους καλύτερους εικονολήπτες του σταθμού, ένας από τους καλύτερους συναδέλφους. Ένας άνθρωπος που συνεργάστηκε με σχεδόν όλους τους δημοσιογράφους του ΑΝΤ1, σε γεγονότα που συγκλόνισαν ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Γιώργος Παυλάκης, ένας από τους πιο αγαπητούς συνεργάτες, έφυγε το μεσημέρι από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, καθώς επέστρεφε από ρεπορτάζ, στη λίμνη του Μόρνου, με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή.

credit: ΑΝΤ1

Ο Γιώργος Παυλάκης έφυγε ήσυχα, υπηρετώντας την μεγάλη του αγάπη. Μάχιμος πάντα, σύντροφος και συνοδοιπόρος πολεμικός ανταποκριτής, ακούραστος μάρτυρας της ιστορίας σε φυσικές καταστροφές, μαζικές κινητοποιήσεις και επικίνδυνες αποστολές, πάντα για να καταγράφει, να αποκαλύπτει, να προάγει την αλήθεια.

Το τελευταίο του ρεπορτάζ έμελλε να αφορά την λειψυδρία στη λίμνη του Μόρνου. Από τα χαράματα βρέθηκε στις επάλξεις και μέσα σε λίγες ώρες έστελνε στον ΑΝΤ1 ένα συγκλονιστικό αποκλειστικό ρεπορτάζ σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Φλαμή.

Την ώρα της ηρεμίας, επέλεξε να τον προδώσει η καδιά του. Άφησε την τελευταία του πνοή στο κέντρο υγείας στο Λιδωρίκι, προκαλώντας σοκ σε συγγενείς και συναδέλφους.

Η οικογένεια του ΑΝΤ1 θα τον θυμάται για πάντα με σεβασμό και αγάπη».

Politico: Κρίση στη Eurovision λόγω Ισραήλ και Γάζας

Μαρίνα Σταυράκη: Έστειλε εξώδικο στο Πρωινό για σχόλιο του Πάνου Κατσαρίδη (Video)

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

