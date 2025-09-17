Politico: Κρίση στη Eurovision λόγω Ισραήλ και Γάζας

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision αντιμετωπίζει μια «υπαρξιακή» κρίση, καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών απειλεί με μποϊκοτάζ της διοργάνωσης του 2026, εάν επιτραπεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Όπως αναφέρει το POLITICO, ένα εντεινόμενο πολιτιστικό κύμα αντίδρασης εναντίον του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα έχει σαρώσει την Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας ζήτησε τον αποκλεισμό της χώρας από διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, ένα βελγικό φεστιβάλ απέκλεισε Ισραηλινό μαέστρο, ενώ πολλές χώρες απαιτούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον κορυφαίο μουσικό διαγωνισμό.

Η Ευρώπη παλεύει να αποφασίσει εάν οι πολιτιστικές απαγορεύσεις κατά ισραηλινών καλλιτεχνών και αθλητών συνιστούν νόμιμες κυρώσεις. Κάποιες κυβερνήσεις της ΕΕ τις θεωρούν ανάλογη απάντηση στον πόλεμο στη Γάζα, ενώ άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ισραηλινοί αξιωματούχοι και εβραϊκές οργανώσεις προειδοποιούν ότι κινδυνεύουν να αγγίξουν τα όρια του αντισημιτισμού.

Αν και η Eurovision είναι προγραμματισμένη για τον Μάιο στη Βιέννη, ο αυτοαποκαλούμενος «απολίτικος» διαγωνισμός -που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), μια συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων με 113 μέλη σε 56 χώρες- φαίνεται ήδη πως θα επισκιαστεί ξανά από τη διαμάχη γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν (Martin Green), δήλωσε ότι ο οργανισμός «συνεχίζει να συμβουλεύεται» τα μέλη της EBU για το πώς να «διαχειριστεί τη συμμετοχή και τις γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από τον διαγωνισμό».

«Κατανοούμε τις ανησυχίες και τις έντονες απόψεις σχετικά με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με έναν ειδικό της Eurovision, οι εντάσεις αυτές αποτελούν πλέον τη σοβαρότερη απειλή στην ιστορία του διαγωνισμού.

Ο Πολ Τζόρνταν (Paul Jordan), γνωστός και ως «Dr. Eurovision», προειδοποίησε: «Υπήρξαν πολλές πολιτικές στιγμές, και αυτό με το οποίο η EBU δυσκολεύτηκε είναι η συνέπεια στην εφαρμογή των κανόνων. Όμως η τρέχουσα κατάσταση είναι πρωτοφανής. Είναι η πρώτη φορά που μια ομάδα χωρών δηλώνει ότι δεν θα συμμετάσχει εξαιτίας της συμμετοχής μιας άλλης χώρας… Πρόκειται πιθανότατα για τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Eurovision».

Το μποϊκοτάζ της Ισπανίας

Η Ισπανία έγινε την Τρίτη η τελευταία χώρα που προστέθηκε στο κύμα αντίδρασης. Η πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου της δημόσιας τηλεόρασης RTVE ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από τον διαγωνισμό του 2026, εάν επιτραπεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Η απειλή μποϊκοτάζ έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ Μαδρίτης και Τελ Αβίβ, καθώς ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκίντεον Σαάρ συγκρούονται για κυρώσεις, εμπάργκο όπλων και φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις σε μεγάλο ποδηλατικό αγώνα.

Η κίνηση αυτή συνέπεσε με την ανακοίνωση επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία κατέληξε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Η Ισπανία είναι ένας από τους πέντε μεγαλύτερους χρηματοδότες της EBU, γεγονός που της εξασφαλίζει αυτόματα θέση στον τελικό της Eurovision. Αν το Ισραήλ παραμείνει, η Ισπανία θα χάσει για πρώτη φορά τον τελικό από το 1961.

Ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας KAN έχει δηλώσει ότι η χώρα προετοιμάζεται να συμμετάσχει «τηρώντας πλήρως τους κανόνες του διαγωνισμού».

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μίκι Ζοχάρ, χαρακτήρισε τις απειλές αποχώρησης «ντροπιαστικό και υποκριτικό βήμα που αντιβαίνει στις αξίες του διαγωνισμού και στο πνεύμα σύνδεσης που τον χαρακτηρίζει».

Ήδη η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ολλανδία έχουν απειλήσει με μποϊκοτάζ, ενώ η Ισλανδία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης, επικαλούμενες τον πόνο των αμάχων στη Γάζα, την καταστολή της ελευθερίας του Τύπου και τη στοχοποίηση δημοσιογράφων.

Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι περισσότεροι από 64.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την ισραηλινή επίθεση. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται γενικά αξιόπιστα από τον ΟΗΕ και ανεξάρτητους ειδικούς. Οι επιθέσεις ξεκίνησαν μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 250 όμηροι μεταφέρθηκαν στη Γάζα.

Ολλανδικό δημόσιο κανάλι (AVROTROS) εξέφρασε ανησυχία ότι η ισραηλινή κυβέρνηση παρενέβη στον φετινό διαγωνισμό, χρησιμοποιώντας τον «ως πολιτικό εργαλείο». Η νίκη του Ισραήλ στην ψήφο του κοινού το 2025 προκάλεσε ερωτήματα για πιθανή χειραγώγηση του συστήματος.

Οι επόμενοι μήνες

Η EBU συζητά εκτενώς με τα μέλη της το ζήτημα της συμμετοχής του Ισραήλ από τον Ιούνιο, ενώ οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν προθεσμία μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου να δηλώσουν συμμετοχή.

Στις 4-5 Δεκεμβρίου στη Γενεύη θα γίνει η γενική συνέλευση, όπου μπορεί να διεξαχθεί ψηφοφορία για το θέμα.

Μερικοί φορείς, όπως η Γερμανία και το BBC στο Ηνωμένο Βασίλειο, στηρίζουν τη θέση ότι η Eurovision πρέπει να παραμείνει απολίτικη. Ωστόσο, το 2022 η EBU απέκλεισε τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, γεγονός που δείχνει τη δύσκολη ισορροπία μεταξύ πολιτικής και πολιτισμού.

Ο ειδικός Τζόρνταν προειδοποιεί ότι η EBU βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί με το Ισραήλ και οι «επόμενοι μήνες θα είναι τεταμένοι, με τον κίνδυνο ο διαγωνισμός να εκτροχιαστεί».

«Η ομορφιά της Eurovision είναι ότι υπήρξε ένας χώρος συμπερίληψης. Θα ήταν κρίμα να μετατραπεί σε πολιτικό ποδόσφαιρο», κατέληξε.

