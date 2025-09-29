Έξι νέες κλίνες στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του Ογκολογικού Νοσοκομείου Μεταξά

Μια σημαντική πρωτοβουλία για την ογκολογική φροντίδα πήρε σάρκα και οστά σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 στο Νοσοκομείο Μεταξά, με την προσθήκη έξι νέων κλινών στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας. Το έργο, υλοποιήθηκε με απόφαση του διοικητή κ. Σαράντου Ευσταθόπουλου, σε συνεργασία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στη μείωση του χρόνου αναμονής για τους ασθενείς που υποβάλλονται καθημερινά σε χημειοθεραπεία, και κατ΄επέκταση στη μείωση της ταλαιπωρία τους και τη βελτίωση ουσιαστικά την ποιότητα ζωής τους. Μάλιστα ο νέος θάλαμος της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας έχει θέα στη θάλασσα, προσφέροντας ένα περιβάλλον πιο φιλικό και υποστηρικτικό για τους ασθενείς.

Αξίζει να τονισθεί ότι η αύξηση της δυναμικότητας της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας από 37 σε 43 κλίνες αποτελεί την πρώτη ενίσχυση μετά από δεκαετίες και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πιλοτικών μέτρων που εφαρμόζονται στο νοσοκομείο.

Στόχος των μέτρων αυτών είναι η συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας του ασθενούς, από την είσοδο στο νοσοκομείο έως την ολοκλήρωση της θεραπείας και την έξοδο.

Ασθενείς αλλά και οι συνοδοί τους υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τη νέα αυτή εξέλιξη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η μείωση του χρόνου παραμονής θα συμβάλει στην ψυχολογική και σωματική τους ανακούφιση.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος σε δημόσια δήλωσή του, τόνισε πως η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη μονάδα, με την ενίσχυση της δυναμικότητας να αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση της πιο ανθρώπινης και αποτελεσματικής φροντίδας.

Επόμενοι στόχοι

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις τεχνολογικές λύσεις και στις οργανωτικές αλλαγές που έχουν ήδη δρομολογηθεί, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι σύντομα το νοσοκομείο θα βρίσκεται σε ακόμη καλύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης. Ο κ. Ευσταθόπουλος ευχαρίστησε δημόσια την προϊσταμένη της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Ιωάννα Κωστσιούμπα και όλο το προσωπικό για τη συμβολή τους στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας, ενώ προανήγγειλε νέες δράσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω το έργο του νοσοκομείου.

Μάλιστα ο διοικητής, ανακοίνωσε ότι ο επόμενος στόχος έχει ήδη τεθεί, σηματοδοτώντας τη συνέχιση της προσπάθειας για μια ογκολογική φροντίδα υψηλών προδιαγραφών.

Διαβάστε επίσης:

Ε.Σ.Α.με.Α: Ακραία, επίμονη φτωχοποίηση και περιθωριοποίηση των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα

ΠΟΕΔΗΝ: «Σε Κέντρα Υγείας κινδυνεύουν να μετατραπούν πολλά νοσοκομεία της Περιφέρειας με τους νέους οργανισμούς»

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς: «Κάθε Χτύπος Μετρά!»