search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 17:04
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 16:03

Έξι νέες κλίνες στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του Ογκολογικού Νοσοκομείου Μεταξά

29.09.2025 16:03
metaxa

Μια σημαντική πρωτοβουλία για την ογκολογική φροντίδα πήρε σάρκα και οστά σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 στο Νοσοκομείο Μεταξά, με την προσθήκη έξι νέων κλινών στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας. Το έργο,  υλοποιήθηκε με απόφαση του διοικητή κ. Σαράντου Ευσταθόπουλου, σε συνεργασία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στη μείωση του χρόνου αναμονής για τους ασθενείς που υποβάλλονται καθημερινά σε χημειοθεραπεία, και κατ΄επέκταση στη μείωση της ταλαιπωρία τους και τη βελτίωση ουσιαστικά την ποιότητα ζωής τους. Μάλιστα ο νέος θάλαμος της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας έχει θέα στη θάλασσα, προσφέροντας ένα περιβάλλον πιο φιλικό και υποστηρικτικό για τους ασθενείς.

Αξίζει να τονισθεί ότι η αύξηση της δυναμικότητας της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας από 37 σε 43 κλίνες αποτελεί την πρώτη ενίσχυση μετά από δεκαετίες και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πιλοτικών μέτρων που εφαρμόζονται στο νοσοκομείο.

Στόχος των μέτρων αυτών είναι η συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας του ασθενούς, από την είσοδο στο νοσοκομείο έως την ολοκλήρωση της θεραπείας και την έξοδο.

Ασθενείς αλλά και οι συνοδοί τους υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τη νέα αυτή εξέλιξη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η μείωση του χρόνου παραμονής θα συμβάλει στην ψυχολογική και σωματική τους ανακούφιση.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος σε δημόσια δήλωσή του, τόνισε πως η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη μονάδα, με την ενίσχυση της δυναμικότητας να αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση της πιο ανθρώπινης και αποτελεσματικής φροντίδας.

Επόμενοι στόχοι

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις τεχνολογικές λύσεις και στις οργανωτικές αλλαγές που έχουν ήδη δρομολογηθεί, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι σύντομα το νοσοκομείο θα βρίσκεται σε ακόμη καλύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης. Ο κ. Ευσταθόπουλος ευχαρίστησε δημόσια την προϊσταμένη της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Ιωάννα Κωστσιούμπα και όλο το προσωπικό για τη συμβολή τους στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας, ενώ προανήγγειλε νέες δράσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω το έργο του νοσοκομείου.

Μάλιστα ο διοικητής, ανακοίνωσε ότι ο επόμενος στόχος έχει ήδη τεθεί, σηματοδοτώντας τη συνέχιση της προσπάθειας για μια ογκολογική φροντίδα υψηλών προδιαγραφών.

Διαβάστε επίσης:

Ε.Σ.Α.με.Α: Ακραία, επίμονη φτωχοποίηση και περιθωριοποίηση των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα

ΠΟΕΔΗΝ: «Σε Κέντρα Υγείας κινδυνεύουν να μετατραπούν πολλά νοσοκομεία της Περιφέρειας με τους νέους οργανισμούς»

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς: «Κάθε Χτύπος Μετρά!»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ukraine_war_new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το αίτημα της Ουκρανίας για πυραύλους Tomahawk – Θα δώσουν πράσινο φως για χτυπήματα βαθιά σε ρωσικό έδαφος;

xronopoulou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου

maximou_1003_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νοσεί το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Συστημικές αδυναμίες στην τήρηση νομιμότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας καταγράφει η έκθεση του Govwatch

leukos oikos 765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Αισιοδοξία για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Νετανιάχου – «Ισραήλ και Χαμάς θα είναι κάπως δυσαρεστημένοι»

PETROS_FILIPPIDIS
LIFESTYLE

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι φτωχός, ζει με 800 ευρώ» – Η αποκάλυψη του δικηγόρου του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 17:03
ukraine_war_new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το αίτημα της Ουκρανίας για πυραύλους Tomahawk – Θα δώσουν πράσινο φως για χτυπήματα βαθιά σε ρωσικό έδαφος;

xronopoulou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου

maximou_1003_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νοσεί το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Συστημικές αδυναμίες στην τήρηση νομιμότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας καταγράφει η έκθεση του Govwatch

1 / 3