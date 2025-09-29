Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς: «Κάθε Χτύπος Μετρά!»

Έως και το 80% των πρόωρων θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα μπορούν να προληφθούν μέσω οικονομικά προσιτής πρόσβασης σε φροντίδα, έγκαιρου ελέγχου και περισσότερων ευκαιριών για υγιεινές επιλογές στη διατροφή για να παραμείνετε δραστήριοι.

Φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, που είναι σήμερα 29 Σεπτεμβρίου, αναδεικνύει το ισχυρό μήνυμα “Don’t miss a beat”. Λειτουργεί ως μια έγκαιρη υπενθύμιση ότι κάθε χτύπος της καρδιάς έχει σημασία, προτρέποντας τα άτομα να παραμένουν σε εγρήγορση σχετικά με την υγεία της καρδιάς, να μην καθυστερούν τον καρδιολογικό τους έλεγχο και να δίνουν προσοχή στα σημάδια έγκαιρης προειδοποίησης, όπως τονίζει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Αυτό το μήνυμα βασίζεται στο ευρύτερο όραμα της εκστρατείας για το 2024-2026 στο πλαίσιο του «Χρησιμοποιήστε την Καρδιά για Δράση», ζητώντας παγκόσμια συνεργασία, προσωπική ευθύνη και υπεράσπιση για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας και την επιρροή των πολιτικών για την υγεία της καρδιάς.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία συμμετέχει κάθε χρόνο στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς διοργανώνοντας μεγάλες κοινωνικές δράσεις όπως το “Athens Heart Festival” σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και συλλόγους ασθενών. Παράλληλα δίνει χρηστικές οδηγίες για να διατηρούσε υγιή την καρδιά μας, που αφορούν την πρόληψη, τη διατροφή και την άσκηση που πρέπει να γίνει τρόπος ζωής για να έχουμε ποιότητα ζωής έως τα βαθιά γεράματα.

Πώς να διατηρήσετε μια υγιή καρδιά

Μια δυνατή καρδιά βασίζεται σε υγιεινές καθημερινές συνήθειες. Μικρές, συνεπείς αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και να βελτιώσουν τη συνολική ευεξία. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για τη διατήρηση μιας υγιούς καρδιάς:

Υιοθετήστε μια διατροφή φιλική προς την καρδιά

Συμπεριλάβετε άφθονα εποχιακά φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια, ξηρούς καρπούς και σπόρους. Περιορίστε το αλάτι, τη ζάχαρη και τα κορεσμένα λίπη μειώνοντας τα επεξεργασμένα και τηγανητά τρόφιμα. Επιλέξτε μαγειρικά έλαια πλούσια σε ακόρεστα λιπαρά.

Παραμείνετε σωματικά δραστήριοι

Στοχεύστε σε τουλάχιστον 30 λεπτά μέτριας έντασης δραστηριότητας, όπως γρήγορο περπάτημα, ποδηλασία, κολύμπι ή γιόγκα, τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας.

Διαχειριστείτε αποτελεσματικά το άγχος

Εξασφαλίστε επαρκή ύπνο για να επιτρέψετε στην καρδιά και το σώμα να ανακάμψουν.

Αποφύγετε τον καπνό και περιορίστε το αλκοόλ

Η διακοπή του καπνίσματος είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά βήματα για την υγεία της καρδιάς. Περιορίστε δραστικά το αλκοόλ ή αποφύγετέ το εντελώς.

Ο ρόλος του πρώιμου ελέγχου και των ιατρικών ελέγχων

Οι καρδιακές παθήσεις συχνά αναπτύσσονται σιωπηλά, με τα συμπτώματα να εμφανίζονται μόνο μετά από σημαντική βλάβη. Οι τακτικοί έλεγχοι μπορούν να ανιχνεύσουν παράγοντες κινδύνου όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, η αυξημένη χοληστερόλη, ο διαβήτης ή οι ακανόνιστοι καρδιακοί ρυθμοί, πριν οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές.

Η έγκαιρη ανίχνευση μέσω εξετάσεων όπως το ΗΚΓ, η ηχοκαρδιογράφημα, τα τεστ κοπώσεως και οι αιματολογικές εξετάσεις επιτρέπει την έγκαιρη παρέμβαση και τις προσαρμογές του τρόπου ζωής. Αυτά τα μέτρα μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων καρδιαγγειακών επειγόντων περιστατικών.

Η καθιέρωση των προληπτικών εξετάσεων υγείας ως ρουτίνας στη ζωή, ειδικά για άτομα με οικογενειακό ιστορικό καρδιακών παθήσεων ή υπαρχουσών ιατρικών παθήσεων, είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για την προστασία της υγείας της καρδιάς.

