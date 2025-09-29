ΠΟΕΔΗΝ: «Σε Κέντρα Υγείας κινδυνεύουν να μετατραπούν πολλά νοσοκομεία της Περιφέρειας με τους νέους οργανισμούς»

Ανησυχία, σοβαρούς προβληματισμούς και έντονες επιφυλάξεις εκφράζουν οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ για τους νέους οργανισμούς στα δημόσια νοσοκομεία, που προωθεί το υπουργείο Υγείας, καταγγέλλοντας ότι το σχέδιο στηρίζεται σε αναχρονιστικό πλαίσιο, χωρίς χάρτη υγείας και με μοναδικό γνώμονα το δημοσιονομικό κόστος.

Μάλιστα προειδοποιούν ότι η κατάργηση της οργανικής αυτοτέλειας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων θα τα μετατρέψει σε απλά Κέντρα Υγείας. Το μέτρο, όπως τονίζουν: «δεν ενισχύει αλλά αποδυναμώνει το ΕΣΥ, πολλαπλασιάζοντας τα κενά και θέτοντας σε κίνδυνο την πρόσβαση των ασθενών στη δευτεροβάθμια περίθαλψη».

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι έως και τις 30 Νοεμβρίου, οι διοικήσεις των νοσοκομείων καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τους νέους οργανισμούς, με πλήρη τεκμηρίωση και λαμβάνοντας υπόψη το δημοσιονομικό πλαίσιο.

Τι φοβάται η περιφέρεια

Επιπλέον υπάρχει η έκδηλη και δικαιολογημένη ανησυχία σε τοπικές κοινωνίες και εργαζόμενους οι οποίοι φοβούνται ότι με τους νέους οργανισμούς των νοσοκομείων θα απωλέσουν τον δευτεροβάθμιο χαρακτήρα πολλά μικρά και μεσαία νοσοκομεία τα οποία είναι διασυνδεόμενα με άλλα της περιοχής (π.χ. Νοσοκομείο Μεσολογγίου, Κυπαρισσίας, Κύμης, Αμαλιάδας κλπ) και θα μετατραπούν σε Κέντρα Υγείας.

Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος επισημαίνοντας: «Οι οδηγίες για την υποβολή προτάσεων για σύσταση νέων οργανισμών προς τις Υγειονομικές Περιφέρειες και τα νοσοκομεία, ορίζουν ότι τα ενιαία νοσοκομεία που μπορεί να είναι δύο ή και περισσότερα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου Δικαίου θα αποκτήσουν ενιαίο οργανισμό με ενιαίες διευθύνσεις στις ανεπτυγμένες υπηρεσίες( Ιατρική, Νοσηλευτική, Διοικητική και τεχνική) με τους νέους οργανισμούς.

Τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία που σήμερα αποτελούν ξεχωριστές οργανικές μονάδες, με ξεχωριστό προϋπολογισμό, με ξεχωριστό προγραμματισμό προσλήψεων, παύουν να υφίστανται ως ξεχωριστές οντότητες.

«Πρόκειται για μια αρνητικότατη εξέλιξη που θα θέσει σε περαιτέρω κινδύνους την εξυπηρέτηση των ασθενών», τονίζει ο κ. Γιαννάκος.

Σημειώνει ότι η σύσταση νέων οργανισμών στα νοσοκομεία είναι επιβεβλημένη καθότι λειτουργούν με οργανισμούς από το 2012, που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες περίθαλψης, δεν περιλαμβάνουν πολλές εκ των ανεπτυγμένων υπηρεσιών με αποτέλεσμα να φαίνονται ότι στα νοσοκομεία έχουμε 20.000 κενές οργανικές θέσεις ενώ στη πραγματικότητα τα κενά είναι πολλαπλάσια.

Οι ΜΕΘ

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Πριν την πανδημία λειτουργούσαν 450 κλίνες ΜΕΘ στα νοσοκομεία, στην πανδημία αυξήθηκαν σε 1.250 κλίνες και τώρα λειτουργούν 850 κλίνες λόγω ελλείψεων προσωπικού.

Για να λειτουργήσουν όλες οι κλίνες ΜΕΘ χρειάζονται 3.000 περισσότερο προσωπικό, αναφέρει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

Αναχρονιστικοί οργανισμοί

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ οι ισχύοντες αναχρονιστικοί οργανισμοί δεν ανταποκρίνονται στην υφιστάμενη εκπαιδευτική πραγματικότητα και έτσι δεν περιλαμβάνονται οργανικές θέσεις σε πολλά επαγγέλματα υγείας, λόγω μετατροπής των ΤΕΙ σε ΑΕΙ. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αδυναμία προσλήψεων και εξέλιξης των υπηρετούντων υπαλλήλων.

«Στο ΕΣΥ λειτουργούν 3,5 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους εν αντιθέσει με το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 5,3 νοσοκομειακές κλίνες ανά 1.000 κατοίκους.

Παρ’ ότι έχουμε λιγότερες νοσοκομειακές κλίνες από τις απαραίτητες, ειδικά στην περιφέρεια δεν λειτουργούν με ασφάλεια λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού».

Παραμένει αφιλόξενο για τους γιατρούς το ΕΣΥ

Επίσης, το δημόσιο σύστημα Υγείας της χώρας μας παραμένει μη ελκυστικό για εργασία λόγω χαμηλών μισθών, εξαντλητικών ωραρίων, μη ένταξης στα ΒΑΕ, μη μονιμοποίησης των συμβασιούχων και έλλειψης κινήτρων.

«Ο Γολγοθάς στη διαχείριση των παθολογικών περιστατικών στα μεγάλα νοσοκομεία του κέντρου και της περιφέρειας σχετίζεται ακριβώς με την απώλεια του δευτεροβάθμιου χαρακτήρα πολλών μικρών και μεσαίων νοσοκομείων στη περιφέρεια.

Αυτό το μαρτυρούν τα στοιχεία των νοσηλευόμενων ασθενών. Ο τόπος διαμονής του 50% των νοσηλευόμενων ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία είναι διακομιδές από άλλους νομούς. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ανάπτυξη ράντζων, φορείων και οι νοσηλείες παθολογικών περιστατικών σε χειρουργικές κλινικές. Γι’ αυτό και έχουμε τον υψηλότερο δείκτη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά σε θανάτους από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

Χρειάζονται λοιπόν άμεσα μέτρα ενίσχυσης των περιφερειακών νοσοκομείων», τονίζει ο κ. Γιαννάκος.

Συρρίκνωση του ΕΣΥ

Οι νέοι οργανισμοί που ετοιμάζονται στο πλαίσιο της κατάργησης της οργανικής αυτοτέλειας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση, αναφέρει η Ομοσπονδία.

«Εάν εφαρμοσθεί η κατάργηση της οργανικής αυτοτέλειας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων είναι βέβαιον ότι θα χάσουμε και άλλα υπερ-πολύτιμα κρεβάτια από το σύστημα και αρκετά στελέχη εργαζόμενοι θα χάσουν τη θέση ευθύνης που κατέχουν».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι οι νέοι οργανισμοί θα πρέπει να είναι το εφαλτήριο ανάπτυξης και ασφαλέστερης λειτουργίας του δημόσιου συστήματος υγείας και όχι η κατάργηση, συγχώνευση κλινών ή μετατροπή νοσοκομείων σε κέντρα Υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς: «Κάθε Χτύπος Μετρά!»

Αττικό Νοσοκομείο: Σήμα κινδύνου εκπέμπουν δύο πανεπιστημιακές κλινικές – Τι ζητούν παθολόγοι και καρδιολόγοι

ΕΣΥ: Νέο σύστημα για ιατρικά ραντεβού από 1η Οκτωβρίου – Θα εξετάζονται 830.000 ασθενείς τον μήνα