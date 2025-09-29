Η Ελλάδα «γυρίζει την πλάτη» σε 500 εκατ. ευρω το χρόνο – Δεν αξιοποιεί τις κλινικές μελέτες για να χρηματοδοτήσει το ΕΣΥ

Έως 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, θα μπορούσαν να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία για την υγεία, από τις κλινικές μελέτες, που θα οδηγούσαν σε αύξηση κατά 1,1 δισ. ευρώ του ΑΕΠ και τη δημιουργία 23.000 νέων θέσεων εργασίας.

Ωστόσο η χώρα μας εξακολουθεί να αφήνει ανεκμετάλλευτη αυτή τη πηγή ζεστού χρήματος για την υγεία, με αποτέλεσμα να απορροφά μόλις 120 εκατ. ευρώ από τις κλινικές μελέτες εξαιτίας της γραφειοκρατίας.

Τα παραπάνω τονίστηκαν κατά τη διάρκεια της Ημερίδας που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) και της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και το Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας – ΕΛΙΤΟΥΡ, με θέμα: «Ογκολογία και Ιατρικός Τουρισμός: Μια Νέα Εποχή για την Ελλάδα της Υγείας».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν το 2022 και το 2023, επενδύθηκαν συνολικά 47 δισεκατομμύρια ευρώ σε κλινικές μελέτες στην ΕΕ, με τη χώρα μας να απορροφά μόλις 128 εκατομμύρια ευρώ – ποσοστό που αντιστοιχεί σε μόλις 0,27%.

Την ίδια ώρα στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), εγκρίνονται πάνω από 4.000 κλινικές δοκιμές κάθε χρόνο, με το 65% εξ αυτών να χρηματοδοτούνται από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Μόνο το 2023, οι εταιρείες επένδυσαν συνολικά 50 δισ. ευρώ σε Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Όπως επεσήμαναν οι επιστήμονες που συμμετείχαν στην ημερίδα, η χώρα μας παραμένει ουραγός, κυρίως λόγω των γραφειοκρατικών εμποδίων και των καθυστερήσεων που συναντούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην έγκριση και την υλοποίηση κλινικών μελετών.

«Οι κλινικές μελέτες αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης, τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία μας. Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό, αξιόλογες πανεπιστημιακές και νοσοκομειακές υποδομές, καθώς και έντονο ενδιαφέρον από τη φαρμακευτική βιομηχανία» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γεώργιος Πατούλης και συνέχισε: «Είναι λοιπόν χρέος μας να αξιοποιήσουμε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Το θετικό είναι ότι με τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου από το Υπουργείο Υγείας έγιναν σημαντικά βήματα που έχουν ήδη αποδώσει».

Αναφορικά με την πρόσβαση των Ελλήνων ογκολογικών ασθενών στη θεραπεία, οι επιστήμονες επεσήμαναν ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες, στην Ελλάδα, καλύπτονται σε μεγάλο ποσοστό οι νέες καινοτόμες θεραπείες. Το γεγονός αυτό καθιστά τη χώρα μας πόλο έλξης για ασθενείς από το εξωτερικό, ενισχύοντας την προοπτική ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στον τομέα της ογκολογίας. Μάλιστα, στο πλαίσιο της Ημερίδας παρουσιάστηκαν τα σημαντικά πλεονεκτήματα της χώρας μας που μπορούν να την καταστήσουν βασικό πυλώνα του ιατρικού τουρισμού στην Ογκολογία.

«Η Ελλάδα διαθέτει υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό, σύγχρονες υγειονομικές υποδομές και διεθνώς αναγνωρισμένες ιατρικές σχολές και ερευνητικά κέντρα. Σε συνδυασμό με το απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, τα στοιχεία αυτά συνθέτουν ένα μοναδικό οικοσύστημα ολοκληρωμένης φροντίδας για ογκολογικούς ασθενείς από όλο τον κόσμο», τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης .

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, κ. Νικόλαος Αρκαδόπουλος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος, το μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, κα Κωνσταντία Παπαλλά, ο Υποδιοικητής της 1ης ΥΠΕ, κ. Σταύρος Τσαντής.

Σημαντικές ομιλίες μεταξύ άλλων έκαναν από την Ακαδημαϊκή κοινότητα η Καθηγήτρια Παθολογίας – Ογκολογίας του ΕΚΠΑ, Ελένη Γκόγκα, η Καθηγήτρια Παθολογίας – Ογκολογίας ΕΚΠΑ Αμάντα Ψυρρή και άλλοι.

