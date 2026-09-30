Επιστροφή ενοικίου: Τελευταίο «τσεκ» στο Ε1 πριν κλειδώσουν οι πληρωμές

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές που περιμένουν την επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο, καθώς σήμερα κλείνει το παράθυρο για τις τελευταίες διορθώσεις στη φορολογική δήλωση. Και εδώ οι λεπτομέρειες έχουν σημασία: ένα λάθος ποσό, ένας λανθασμένος ΑΦΜ ή ένα μισθωτήριο που δεν έχει αποτυπωθεί σωστά μπορεί να επηρεάσει το ποσό της ενίσχυσης.

Ξεχωριστή αίτηση δεν χρειάζεται. Η επιστροφή θα υπολογιστεί αυτόματα από τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Ε1, γι’ αυτό και οι δικαιούχοι έχουν μέχρι τα μεσάνυχτα για να κάνουν έναν τελευταίο έλεγχο και, όπου απαιτείται, να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση.

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, τα στοιχεία θα οριστικοποιηθούν, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις πριν από την πληρωμή, η οποία αναμένεται το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Πρώτο και βασικό είναι το ποσό των ενοικίων που εμφανίζεται στη δήλωση. Στους κωδικούς 811-816 του πίνακα 6 πρέπει να έχει αναγραφεί σωστά η συνολική δαπάνη του 2025 για την κύρια κατοικία, ενώ στους κωδικούς 817-822 δηλώνονται τα ποσά για τη φοιτητική στέγη.

Ο έλεγχος χρειάζεται να γίνει στο συνολικό ποσό που πραγματικά καταβλήθηκε μέσα στη χρονιά και όχι απλώς στο μηνιαίο μίσθωμα. Εάν υπάρχει λάθος, τα στοιχεία πρέπει να διορθωθούν, ώστε η ετήσια δαπάνη να αποτυπώνεται σωστά.

Δεύτερη παγίδα είναι οι μισθώσεις με περισσότερους ιδιοκτήτες ή περισσότερους ενοικιαστές. Εκεί απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην κατανομή και αναγραφή των ποσών, καθώς μια αναντιστοιχία μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα κατά τη διασταύρωση.

Το τρίτο σημείο αφορά όσους άλλαξαν σπίτι μέσα στο 2025. Η επιστροφή προκύπτει από το σύνολο των ενοικίων που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος και αντιστοιχεί στο 1/12 αυτής της δαπάνης.

Έτσι, κάποιος που πλήρωνε 400 ευρώ τον μήνα από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο και 450 ευρώ μετά από μετακόμιση για το δεύτερο εξάμηνο έχει καταβάλει συνολικά 5.100 ευρώ. Η επιστροφή που προκύπτει είναι 425 ευρώ. Για να υπολογιστεί σωστά, όμως, θα πρέπει να έχουν δηλωθεί και οι δύο κατοικίες και τα αντίστοιχα ποσά.

Τέταρτο κρίσιμο σημείο είναι ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Για κάθε κύρια κατοικία πρέπει να έχει καταχωριστεί στους κωδικούς 081-083 και για κάθε φοιτητική κατοικία στους 084-086.

Ποιοι πρέπει να κάνουν τροποποιητική

Λάθος στο ύψος του ενοικίου, λανθασμένος ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή προβληματικά στοιχεία του μισθωτηρίου είναι περιπτώσεις που πρέπει να οδηγήσουν τον φορολογούμενο σε τροποποιητική δήλωση πριν εκπνεύσει η σημερινή προθεσμία.

Για την κύρια κατοικία η επιστροφή μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί. Στη φοιτητική στέγη το ανώτατο ποσό φτάνει επίσης τα 800 ευρώ για κάθε φοιτητή.

Δεν σημαίνει, βέβαια, ότι κάθε ενοικιαστής θα πάρει αυτομάτως ένα ολόκληρο μηνιαίο ενοίκιο ή το ανώτατο ποσό. Η ενίσχυση συνδέεται με το πραγματικό ποσό που καταβλήθηκε το 2025, ενώ εφαρμόζονται εισοδηματικά κριτήρια και, για την κύρια κατοικία, περιουσιακά όρια.

Η μεγάλη πληρωμή του Νοεμβρίου έρχεται μετά την πίστωση δύο ενοικίων για μισθώματα του 2024 σε 17.074 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Για τους υπόλοιπους δικαιούχους, όμως, η σημερινή ημέρα είναι η τελευταία ευκαιρία να βεβαιωθούν ότι τα στοιχεία πάνω στα οποία θα γίνει ο υπολογισμός είναι τα σωστά.

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