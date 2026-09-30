MIT Sloan: Πρώτη θέση για το CleanSweep με δεδομένα του Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης

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Τον δρόμο από τις ελληνικές ακτές έως το MIT άνοιξαν εκατομμύρια δεδομένα για την παράκτια ρύπανση που συγκεντρώνονται εδώ και περισσότερα από επτά χρόνια στο πλαίσιο του Typhoon Project του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης.

Η πλατφόρμα CleanSweep, η οποία αναπτύχθηκε αξιοποιώντας αυτή τη μεγάλη δεξαμενή δεδομένων, κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ 44 ομάδων στο φετινό Capstone Project του προγράμματος Master of Business Analytics του MIT Sloan School of Management.

Το CleanSweep αναπτύχθηκε από τις φοιτήτριες Bria Weisblat και Jocelyn Ju, υπό την ακαδημαϊκή καθοδήγηση του Dr. Dimitris Bertsimas, με οργανισμό υποδοχής το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης. Στόχος ήταν να εξεταστεί πώς τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από χιλιάδες επιχειρήσεις καθαρισμού μπορούν να μετατραπούν σε εργαλείο πρόβλεψης και καλύτερου σχεδιασμού των επόμενων παρεμβάσεων.

Η πρώτη ύλη για την ανάπτυξη της εφαρμογής είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Στα περισσότερα από επτά χρόνια λειτουργίας του Typhoon Project έχουν συλλεχθεί και καταγραφεί πάνω από 25,89 εκατ. αντικείμενα, συνολικού βάρους άνω των 1,134 εκατ. κιλών, από σχεδόν 5.000 παραλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Παράλληλα, στη διάθεση της ερευνητικής ομάδας τέθηκαν περισσότερα από 3 TB φωτογραφιών και βίντεο από drones, καθώς και το σύνολο των επιχειρησιακών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί από τις δράσεις του προγράμματος.

Από την καταγραφή στην πρόβλεψη

Το ενδιαφέρον του CleanSweep βρίσκεται ακριβώς στη μετάβαση από την απλή καταγραφή της ρύπανσης στην πρόβλεψή της. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και αναλυτικών μοντέλων, η πλατφόρμα επιχειρεί να εκτιμήσει σε ποιες περιοχές είναι πιθανότερο να συσσωρευτούν εκ νέου απορρίμματα.

Παράλληλα, συνδυάζει μοντέλα πρόβλεψης επαναρύπανσης με βελτιστοποίηση των δρομολογίων των συνεργείων και επαλήθευση των αποτελεσμάτων μέσω εικόνων από drones. Με αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα που μέχρι σήμερα αποτύπωναν κυρίως τι είχε συμβεί σε μια ακτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό του πού και πότε πρέπει να πραγματοποιηθεί η επόμενη επιχείρηση καθαρισμού.

Το Typhoon Project έχει ήδη περάσει σε αυτή τη δεύτερη φάση. Μετά την ολοκλήρωση ενός πρώτου κύκλου παρεμβάσεων, πραγματοποιούνται επαναληπτικές επισκέψεις στις ίδιες περιοχές, ώστε να καταγράφεται ο ρυθμός με τον οποίο επιστρέφουν τα απορρίμματα και να εντοπίζονται πιθανές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή.

Η διάκριση στο MIT Sloan αποκτά έτσι ευρύτερη σημασία, καθώς δείχνει πώς μια βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε μέσα από πραγματικές επιχειρήσεις πεδίου μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων.

Κυρίως, όμως, αναδεικνύει μια διαφορετική διάσταση των περιβαλλοντικών δράσεων: η συστηματική συλλογή στοιχείων δεν αποτυπώνει μόνο το μέγεθος ενός προβλήματος, αλλά μπορεί, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, να χρησιμοποιηθεί για να προβλέψει πού θα εμφανιστεί ξανά και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι διαθέσιμοι πόροι για την αντιμετώπισή του.

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