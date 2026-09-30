Πύργος του Άιφελ: Παραιτείται ο επικεφαλής για τον αποκλεισμό γυναικών εργαζομένων λόγω επίσκεψης ομάδας ινδουιστών

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Την απόφασή του να αποχωρήσει από τη θέση του στο τέλος του έτους γνωστοποίησε ο επικεφαλής της εταιρείας που διαχειρίζεται τον Πύργο του Άιφελ, μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την απόφαση να απομακρυνθούν γυναίκες εργαζόμενες κατά τη διάρκεια επίσκεψης ινδουιστικής θρησκευτικής αντιπροσωπείας.

Ο Πατρίκ Μπρανκό Ρουιβό, γενικός διευθυντής της Εταιρείας Εκμετάλλευσης του Πύργου του Άιφελ (Sete), θα εγκαταλείψει τη θέση του στο τέλος του έτους, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία μετά την ολοκλήρωση εσωτερικής έρευνας για το περιστατικό.

Η έρευνα αφορούσε την επίσκεψη, στις 5 Σεπτεμβρίου, μελών της BAPS, ενός διεθνούς ινδουιστικού πνευματικού κινήματος. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, υπήρξαν σοβαρές ελλείψεις στον σχεδιασμό και την οργάνωση της επίσκεψης, οι οποίες οδήγησαν τελικά στον αποκλεισμό γυναικών μελών του προσωπικού από συγκεκριμένα σημεία του μνημείου.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των εργαζομένων. Το προσωπικό προχώρησε σε μονοήμερη απεργία, με αποτέλεσμα ο Πύργος του Άιφελ να κλείσει για το κοινό. Οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν ότι γυναίκες υπάλληλοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα πόστα τους και να παραμείνουν σε ξεχωριστούς χώρους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αντικαταστάθηκαν από άνδρες συναδέλφους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, είχε δοθεί γενική οδηγία στις γυναίκες εργαζόμενες να μην εισέρχονται ή να μην περνούν από συγκεκριμένους χώρους όσο βρισκόταν εκεί η αντιπροσωπεία. Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους σε μια πρακτική που, όπως υποστήριξαν, έρχεται σε σύγκρουση με την αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης.

Η Sete αναγνώρισε ότι η BAPS είχε ζητήσει να περιοριστούν οι επαφές των μελών της με γυναίκες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το συγκεκριμένο αίτημα δεν θα έπρεπε να είχε γίνει αποδεκτό. Η εταιρεία χαρακτήρισε την εξέλιξη «απαράδεκτη» και ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό.

Συγγνώμη εξέφρασε και η BAPS, αναφέροντας ότι λυπάται για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε. Από την πλευρά του, το δημαρχείο του Παρισιού ζήτησε επίσης συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν συνάδει με τις αρχές της ισότητας της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα εγκαίνια του πρώτου παραδοσιακού ναού της BAPS στη Γαλλία. Η οργάνωση υποστήριξε ότι το αίτημα για περιορισμό των επαφών με γυναίκες συνδεόταν με την παρουσία μοναχών, μεταξύ των οποίων ο 93χρονος πνευματικός ηγέτης της, Μαχάντ Σουάμι Μαχαράτζ, οι θρησκευτικοί όρκοι του οποίου απαγορεύουν την επαφή με γυναίκες.

Ο Μπρανκό Ρουιβό βρίσκεται στη θέση του γενικού διευθυντή της Sete από το 2018. Είναι απόφοιτος της École Nationale d’Administration και στο παρελθόν είχε διατελέσει σύμβουλος της πρώην δημάρχου του Παρισιού Αν Ινταλγκό.

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