Anne Hathaway: Έλαμψε στο κόκκινο χαλί σε προχωρημένη εγκυμοσύνη (Photos)

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Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη εμφανίστηκε η Αν Χάθαγουεϊ στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Verity» στη Νέα Υόρκη, εντυπωσιάζοντας με την αστραφτερή στράπλες τουαλέτα που επέλεξε να φορέσει.

Η 43χρονη ηθοποιός που περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της, Άνταμ Σούλμαν πόζαρε στους φωτογράφους ευδιάθετη και χαμογελαστή, με την τουαλέτα της να αγκαλιάζει το σώμα της και την ίδια να μη σταματά να χαλογελά.

Την εμφάνισή της επιμελήθηκε η στιλίστρια Έριν Γουόλς, ενώ προερχόταν από την atelier συλλογή του Prabal Gurung. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το look με διαμαντένιο βραχιόλι και σκουλαρίκια σε σχήμα σταγόνας, ενώ για το μακιγιάζ της επέλεξε διακριτικές μπρονζέ αποχρώσεις στα μάτια και ματ nude κραγιόν.

Η Αν Χάθαγουεϊ ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον Ιούνιο, επισημαίνοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο 45χρονος σύζυγός της αν και γνωρίζουν το φύλο του τρίτου τους παιδιού, έχουν επιλέξει να μην το αποκαλύψουν. Το ζευγάρι έχει ήδη δύο γιους, τον 10χρονο Τζόναθαν και τον 6χρονο Τζακ.

Η Χάθαγουεϊ πρωταγωνιστεί στην ταινία «Verity» στον ρόλο της ομώνυμης συγγραφέα, μαζί με την Ντακότα Τζόνσον και τον Τζος Χάρτνετ. Η κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Κολίν Χούβερ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.

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