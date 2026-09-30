search
ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 14:31
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2026 14:09

Anne Hathaway: Έλαμψε στο κόκκινο χαλί σε προχωρημένη εγκυμοσύνη (Photos)

30.09.2026 14:09
Anne-Hathaway-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη εμφανίστηκε η Αν Χάθαγουεϊ στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Verity» στη Νέα Υόρκη, εντυπωσιάζοντας με την αστραφτερή στράπλες τουαλέτα που επέλεξε να φορέσει.

Η 43χρονη ηθοποιός που περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της, Άνταμ Σούλμαν πόζαρε στους φωτογράφους ευδιάθετη και χαμογελαστή, με την τουαλέτα της να αγκαλιάζει το σώμα της και την ίδια να μη σταματά να χαλογελά.

Την εμφάνισή της επιμελήθηκε η στιλίστρια Έριν Γουόλς, ενώ προερχόταν από την atelier συλλογή του Prabal Gurung. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το look με διαμαντένιο βραχιόλι και σκουλαρίκια σε σχήμα σταγόνας, ενώ για το μακιγιάζ της επέλεξε διακριτικές μπρονζέ αποχρώσεις στα μάτια και ματ nude κραγιόν.

Η Αν Χάθαγουεϊ ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον Ιούνιο, επισημαίνοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο 45χρονος σύζυγός της αν και γνωρίζουν το φύλο του τρίτου τους παιδιού, έχουν επιλέξει να μην το αποκαλύψουν. Το ζευγάρι έχει ήδη δύο γιους, τον 10χρονο Τζόναθαν και τον 6χρονο Τζακ.

Η Χάθαγουεϊ πρωταγωνιστεί στην ταινία «Verity» στον ρόλο της ομώνυμης συγγραφέα, μαζί με την Ντακότα Τζόνσον και τον Τζος Χάρτνετ. Η κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Κολίν Χούβερ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Η Ιωάννα Τούνη απαντά σε αυτούς που λένε ότι δεν εργάζεται (Video)

«Αγνώριστος» ο Τζον Κιούζακ στα 60 του – Χαμός στα social media για την αλλαγή στην εμφάνισή του (Video)

Πέτρος Λαγούτης: «Ανήκω στους 100-150 ηθοποιούς που δουλεύουν σταθερά εδώ και πολλά χρόνια – Δεν είναι έτσι η πλειοψηφία στο επάγγελμα» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pigadi_file_unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πηγάδι, μεγάλη επιχείρηση από Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ

tsakirogloy-diavati-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ώρες δοκιμασίας για τη Χρυσούλα Διαβάτη – Η κατατονία και οι δυσκολίες που περιγράφει ο Νικήτας Τσακίρογλου

axepa new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 72χρονος χαρίζει «φως» με τον θάνατό του

S-400
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Δεν λέει «όχι» στη μεταφορά των S-400 της Τουρκίας σε «τρίτη χώρα» – «Αρκεί να είναι φιλική στη Μόσχα»

american_soldiers_iraq
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Αποχωρούν οριστικά οι ΗΠΑ από το Ιράκ – Φόβοι για επανεμφάνιση του ISIS και παρεμβάσεις του Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
UEFA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Πρόστιμα 140.500 ευρώ για ευρωπαϊκά ματς τεσσάρων ελληνικών ομάδων – Στην ΑΕΚ η βαρύτερη «καμπάνα»

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

Kalodio_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Με καλώδιο στα Κατεχόμενα «απαντάει» στη σύνδεση Ελλάδας με Κύπρο - Αρχές Οκτωβρίου στέλνει το «Ορούτς Ρέις» και πολεμικά πλοία

gaka-profil
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Πάνω από 500.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα της 56χρονης γιατρού – Οι καταγγελίες για «μαύρα» και λογαριασμό στη Λετονία

kostas-panagopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Παναγόπουλος (Alco) στο topontiki.gr αδειάζει Interview: «Η εικόνα αυτή επηρεάζει αρνητικά την αντίληψη της κοινωνίας για τις δημοσκοπήσεις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 14:31
pigadi_file_unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πηγάδι, μεγάλη επιχείρηση από Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ

tsakirogloy-diavati-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ώρες δοκιμασίας για τη Χρυσούλα Διαβάτη – Η κατατονία και οι δυσκολίες που περιγράφει ο Νικήτας Τσακίρογλου

axepa new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 72χρονος χαρίζει «φως» με τον θάνατό του

1 / 3