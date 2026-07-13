Θοδωρής Αθερίδης: Έντονες αντιδράσεις μετά τη δημόσια στήριξη στο ελληνικό FBI και τον Χρυσοχοΐδη για τη Marfin

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Έντονη συζήτηση στα social media προκάλεσαν οι δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin. Ο ηθοποιός τάχθηκε υπέρ του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μετά την ανακοίνωση των Αρχών για τις συλλήψεις, όμως η τοποθέτησή του προκάλεσε αντιδράσεις από χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ενδοοικογενειακή βία, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 10/7, στην Κρήτη, ο Θοδωρής Αθερίδης αναφέρθηκε στη στάση που είχε αρχικά απέναντι στο «ελληνικό FBI». Όπως εξήγησε, δεν είχε θετική άποψη κυρίως εξαιτίας της συγκεκριμένης ονομασίας, ωστόσο ανέφερε πως η εικόνα του άλλαξε μετά την εξέλιξη των ερευνών για την υπόθεση της Marfin και τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκαν οι Αρχές.

Ο ηθοποιός υπογράμμισε επίσης ότι επιθυμεί να στηρίζει κάθε προσπάθεια που αφορά στην καταπολέμηση της βίας και της εγκληματικότητας, ενώ αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικά λόγια στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη. «Αγαπητέ Μιχάλη (σ.σ. Χρυσοχοΐδη), σε γνωρίζω τόσα χρόνια και σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Όποτε μας χρειαστείτε, θα είμαστε παρόντες, γιατί έχει χαθεί η μπάλα και οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ίδιοι».

Οι αντιδράσεις για την τοποθέτηση του ηθοποιού

Η συγκεκριμένη αναφορά του Θοδωρή Αθερίδη προκάλεσε κύμα σχολίων στο διαδίκτυο. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει με επιφύλαξη τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το «ελληνικό FBI», λέγοντας χαρακτηριστικά πως «κατουρήθηκε στα γέλια με το ελληνικό FBI», ωστόσο ανέφερε ότι πλέον αναθεωρεί τη θέση του, επαναλαμβάνοντας πως έχει τυφλή εμπιστοσύνη στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Η τοποθέτηση του Θοδωρή Αθερίδη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε X και Facebook, όπου αρκετοί χρήστες άσκησαν κριτική στον ηθοποιό. Μεταξύ άλλων, τον κατηγόρησαν ότι παραβίασε το τεκμήριο αθωότητας, καθώς, όπως υποστήριξαν, παρουσίασε ως δεδομένο ένα αποτέλεσμα που αφορά δικαστική υπόθεση η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Παράλληλα, άλλοι σχολίασαν αρνητικά την παρέμβασή του, κάνοντας λόγο για «προσπάθεια πολιτικής προπαγάνδας» από σκηνής.

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