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ΥΓΕΙΑ

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02.10.2026 14:44

Έργα ύψους 6 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων της Θεσσαλίας – Στα 20 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση την τελευταία διετία

02.10.2026 14:44
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Δημοσιεύθηκε η νέα πρόσκληση χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων και του παλιού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, μέσα από το ΠΠΑ Θεσσαλίας 2026–2030. Πρόκειται για έργα  που αποτελούν τον πυρήνα της καθημερινής λειτουργίας του ΕΣΥ όπως : υποδομές, μηχανήματα, εξοπλισμός που καθορίζει την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών.

Με την πρόσκληση που δημοσιεύθηκε σήμερα, ο συνολικός προϋπολογισμός για την ενίσχυση των νοσοκομείων της Θεσσαλίας στη διετία 2025–26 αγγίζει πλέον τα 20 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο ο απλός πολίτης να πηγαίνει στο νοσοκομείο χωρίς να πληρώνει καθώς θα απευθύνεται σ΄ ένα σύστημα που λειτουργεί, εξυπηρετεί και θεραπεύει.

Αναλυτικά τα έργα που θα δρομολογηθούν με τη νέα χρηματοδότηση είναι:

Λάρισα – «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» ΓΝΛ:290.000 ευρώ για την προμήθεια χειρουργικού μικροσκοπίου ΩΡΛ, κρίσιμου για επεμβάσεις υψηλής ακρίβειας.

Βόλος – Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο: Ενίσχυση του Τμήματος Ακτινοθεραπείας με την προμήθεια Γραμμικού Επιταχυντή (LINAC), προϋπολογισμού 3.100.000 ευρώ.

Ένα από τα σημαντικότερα μηχανήματα για τη θεραπεία ογκολογικών ασθενών, που αναβαθμίζει καθοριστικά τις δυνατότητες του νοσοκομείου.

Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας: Συνολικός προϋπολογισμός 1.067.500 ευρώ για εκτεταμένη προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με έμφαση στο νέο ΤΕΠ, τα χειρουργεία, τις κλινικές και τα εργαστήρια. Συγκεκριμένα:

  • Ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα για το νέο ΤΕΠ – 220.000 ευρώ
  • Δύο χειρουργικές τράπεζες – 100.000 ευρώ
  • Οστική πυκνότητα – 55.000 ερυώ
  • Μη επεμβατικός αναπνευστήρας – 18.000 ευρώ
  • Ορθοπεδική χειρουργική τράπεζα – 170.000 ευρώ
  • Βιντεολαρυγγοσκόπιο – 20.000 ευρώ
  • Υπέρηχος για το νέο ΤΕΠ – 30.000 ευρώ
  • Οφθαλμικός υπέρηχος Α/Β – 30.000 ευρώ
  • Κυταροφυγόκεντρο – 7.000 ευρώ
  • Υπέρηχος Γυναικολογικής Κλινικής – 30.000 ευρώ
  • Κλίνη τοκετού – 50.000 ευρώ
  • Ενδοσκοπικό πλάσμα – 20.000 ευρώ
  • Αυτόματος μικροτόμος – 28.000 ευρώ
  • Φορητό C-ARM για τον λιθοτρίπτη – 74.500 ερυώ
  • Κλίβανος πλάσματος – 65.000 ευρώ
  • Χειρουργικά εργαλεία – 150.000 ευρώ

Τρίκαλα – Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων: Συνολικός προϋπολογισμός 1.141.000 ευρώ, με εξοπλισμό που ενισχύει κρίσιμες μονάδες: αποστείρωση, χειρουργεία, νεφρολογική μονάδα, καρδιολογική κλινική, μαιευτική, παθολογοανατομικό και βιοϊατρική τεχνολογία.

Κύριες προμήθειες:

  • Κλίβανος πλάσματος – 150.000 ευρώ
  • Τέσσερις χειρουργικές τράπεζες – 300.000 ευρώ
  • Δέκα μηχανήματα τεχνητού νεφρού – 190.000 ευρώ
  • Ακτινοσκοπικό C-ARM – 170.000 ευρώ
  • Υπερηχοτομογράφος Καρδιολογικής Κλινικής – 130.000 ευρω
  • Υπερηχοτομογράφος Μαιευτικής – 35.000 ευρώ
  • Ιστοκινέτα – 55.000 ευρώ
  • Όργανα ελέγχου και διακρίβωσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού – 35.000 ευρώ
  • Κρυοστάτης – 40.000 ευρώ
  • Υπερηχοτομογράφος Ενδοκρινολογικού – 25.000 ευρώ
  • Σύστημα ενεργειακής θέρμανσης ασθενών – 11.000 ευρώ

Αξίζει να τονισθεί ότι η νέα πρόσκληση των 6 εκατομμυρίων ευρώ συμπληρώνει μια διετία εντατικών παρεμβάσεων στα νοσοκομεία της Θεσσαλίας, με συνολική επένδυση που πλησιάζει τα 20 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι επενδύσεις για εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, για αναβάθμιση κρίσιμων τμημάτων, ενίσχυση των ΤΕΠ, των χειρουργείων και των εργαστηρίων, συνήθως δεν φαίνονται πάντα με την πρώτη ματιά, αλλά ουσιαστικά αλλάζει την καθημερινότητα ασθενών και εργαζομένων.

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