Podcast – Αστέριος Πελτέκης: «Ο λόγος που ανεβάζω τη Λυσιστράτη είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου»

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα παρουσιάσει φέτος το καλοκαίρι την παραγωγή «Λυσιστράτη», μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση της κωμωδίας του Αριστοφάνη, σε μετάφραση Κωνσταντίνου Μπούρα και σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριου Πελτέκη, με την οποία θα συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Το «ταξίδι» θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, καθώς η πρεμιέρα της παράστασης θα δοθεί στο Θέατρο Δάσους, στις 30 Ιουνίου, για να ακολουθήσει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ προγραμματίζεται να παρουσιαστεί στη Ρώμη, στο Θέατρο Teatro di Ostia, στο πλαίσιο του «Teatro Ostia Antica Festival», σε συνεργασία με το «Teatro di Roma», στις 4 και 5 Ιουλίου. Η «Λυσιστράτη» θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Αυγούστου. Αναφερόμενος στη σπουδαιότητα του έργου του Αριστοφάνη, είπε ότι η «Λυσιστράτη» παραμένει ένα διαχρονικά επίκαιρο έργο, που συνομιλεί δυναμικά με σύγχρονα ζητήματα ανθρώπινων σχέσεων και συγκρούσεων σε κάθε τους μορφή.

Μέσα από το ευφυές εύρημα των γυναικών, αναδεικνύεται η δύναμη της συλλογικότητας και της διεκδίκησης, προβάλλοντας μια γυναικεία φωνή ενεργή και παρεμβατική, που αποδομεί στερεότυπα και προτείνει τη μετάβαση από την αντιπαράθεση στον ουσιαστικό διάλογο, την ισότητα και τη συνύπαρξη. Επίσης, σχολίασε το γεγονός ότι δεν έχει αλλάξει ακόμα και σήμερα το θέμα της ισότητας των δύο φύλων. «Η Λυσιστράτη είναι η ιστορία της ανατροπής της καταπίεσης», είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, υπογράμμισε και την κεντρική ιδέα του κειμένου: «Όλοι άνθρωποι είμαστε και κάθε πόλεμος – εμφύλιος πόλεμος είναι». Η συγκεκριμένη παράσταση, με όχημα το γέλιο, θα επιχειρήσει να συνδυάσει την ποιητική ματιά του Αριστοφάνη με τον αιχμηρό λόγο του, εστιάζοντας, με γνήσια λυρική «κωμική» σοβαρότητα, στην εντροπία στην οποία συχνά εκπίπτει μια κοινωνία. Στον ρόλο της Λυσιστράτης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της οι: Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης, Νίκος Γεωργάκης, Γιάννης Χαρίσης, Σοφία Καλεμκερίδου και μια πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του ΚΘΒΕ.

Κλείνοντας τη συνομιλία μας, σχετικά με τους ηθοποιούς της παράστασης, είπε ότι «ο λόγος που ανεβάζω τώρα αυτή την παράσταση είναι η παρουσία της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου».

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