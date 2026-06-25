Podcast – Λένα Παπαληγούρα: «Η “Αντιγόνη” στο σήμερα μάς θυμίζει τα “ΟΧΙ” που πρέπει να λέγονται»

Με τα εξαιρετικά σχόλια κοινού και κριτικών στις αποσκευές της, ξεκινά για δεύτερη χρονιά το καλοκαιρινό της ταξίδι η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Θέμη Μουμουλίδη.

Η παράσταση, που παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι. Με επικεφαλής τη Λένα Παπαληγούρα στον ρόλο της Αντιγόνης, τον Μελέτη Ηλία στον ρόλο του Κρέοντα και τον Μιχάλη Οικονόμου στον ρόλο του φύλακα, η κορυφαία τραγωδία, πιο επίκαιρη από ποτέ, ανεβαίνει ανανεωμένη, επιχειρώντας να φωτίσει εκ νέου, μέσα από τον λόγο του Σοφοκλή, τα αιώνια ερωτήματα της ελευθερίας, του δικαίου και της ατομικής ευθύνης απέναντι στην εξουσία. Με αυτή την αφορμή, η ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Φωτογραφία Ελίνα Γιουνανλή

Στην αρχή της συζήτησης αναφέρθηκε στην υπόθεση του έργου. Στην ιστορία αυτή του Σοφοκλή, ο πόλεμος τελείωσε. Όμως, σε σχέση με το παρόν, οι νεκροί περισυλλέγονται κάτω από το σκληρό φως των προβολέων. Το πεδίο της μάχης μεταφέρεται στα γυαλισμένα γραφεία των σύγχρονων κέντρων λήψης αποφάσεων.

Ο σκληρός, ενισχυμένος ήχος του σήμερα και η εύθραυστη ανάσα της ζωντανής φωνής, τα ατσαλάκωτα κοστούμια και τα ράκη, τα μηχανοποιημένα και τα βεβηλωμένα σώματα συνθέτουν έναν κόσμο όπου οι συγκρούσεις οξύνονται και οι αντιθέσεις βαθαίνουν. Η διεκδίκηση του τελετουργικού της κηδείας γίνεται η μηχανή αποκάλυψης της σχέσης της εξουσίας με τον θάνατο: η ηχηρή καταγγελία του ολοκληρωτισμού, που σφετερίζεται την εξουσία για να ασκήσει κάθε δικαίωμα επί της ανθρώπινης υπόστασης, έως και μετά θάνατον. Μια εξουσία που πατάσσει κάθε έννοια ανθρωπινότητας, παράγει και αναπαράγει την υποταγή ως μέτρο της κανονικότητας.

Η ηθοποιός τόνισε ότι σήμερα μας λείπουν πολύ οι «Αντιγόνες», ειδικά σε ένα ζοφερό παρόν, όπου είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με τη βία που εξελίσσεται δίπλα μας. Είναι σαν να έχουμε συνηθίσει. Συνέχισε λέγοντας ότι το σημερινό παγκόσμιο σκηνικό της προκαλεί φρίκη. Είναι μια κατάσταση που δεν τη χωράει ο νους. Βέβαια, υπογράμμισε ότι: «Η Τέχνη μάς αφυπνίζει σ’ αυτό το ζοφερό σημερινό τοπίο. Μέσω της Τέχνης βλέπουμε κάτι μεγαλύτερο».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση αν έχει την επιθυμία να πολιτευτεί, ιδιαίτερα στη δική της περίπτωση, που και οι δύο παππούδες της, αλλά και ο πατέρας της, ήταν εξέχοντα πολιτικά πρόσωπα, είπε ότι δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο. Άφησε όμως μια χαραμάδα ανοιχτή για το απώτερο μέλλον.

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