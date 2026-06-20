Podcast – Νένα Μεντή: «Χειροτέρα από αυτό που ζούμε σήμερα, δεν υπάρχει!»

Μία από τις πιο δημοφιλείς παραστάσεις των δύο τελευταίων θεατρικών σεζόν, ξεκινά την καλοκαιρινή της περιοδεία σε επιλεγμένα ανοιχτά θέατρα και φεστιβάλ. Μετά από δύο επιτυχημένες σεζόν, με διαρκή sold out σε Αθήνα (Θέατρο Ιλίσια και Πτι Παλαί) και Θεσσαλονίκη (Βασιλικό Θέατρο), η παράσταση «Μια ζωή» – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας, του Πέτρου Ζούλια με τη Νένα Μεντή, θα συναντήσει το κοινό της σε συνολικά δέκα σταθμούς στην Αττική (Βύρωνας, Κορυδαλλός, Πειραιάς, Χαλάνδρι, Πετρούπολη, Ηλιούπολη, Παπάγου, Λαύριο, Αιγάλεω, Βριλήσσια) και έναν στην Χαλκίδα. Με αυτή την αφορμή η σπουδαία θεατρίνα μίλησε στο topontiki.gr.

Το έργο του Πέτρου Ζούλια, γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον ίδιο, με τη Νένα Μεντή σε μία από τις πιο ώριμες και συγκινητικές ερμηνείες της πρόσφατης θεατρικής της πορείας, αφηγείται τη ζωή μιας απλής λαϊκής γυναίκας που, αδειάζοντας το ατελιέ όπου εργάστηκε για δεκαετίες, ξετυλίγει το νήμα της προσωπικής της ιστορίας. Μέσα από τις μνήμες, τις απώλειες, τις μικρές καθημερινές χαρές και τα τραγούδια που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές, η παράσταση φωτίζει τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας παράλληλα με τη διαδρομή μιας της ηρωίδας.

Αναφερόμενη σ’ αυτό το ταξίδι των αναμνήσεών της είπε ότι είναι γεμάτο με νοσταλγία για το παρελθόν, αλλά και αγωνία για το μέλλον, συναντάμε την ψυχή του καθημερινού ανθρώπου που συνεχίζει να αγωνίζεται για να ζήσει σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και αμετάκλητα. Μια ιστορία – φόρος τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής. Τόνισε ότι παίρνει δύναμη και κουράγιο από την αγάπη του κόσμου.

Τέλος, μίλησε και για την κόπωση που ήδη συσσωρεύεται με τα χρόνια και αποκάλυψε πως το διαχειρίζεται. Πριν κλείσουμε τη συνομιλία μας, αποκάλυψε ότι έχασε τόσο αυτή όσο και ο Πέτρος Ζούλιας τα δικαιώματα της “Ευτυχίας”, και εξήγησε το πώς έγινε αυτό.

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