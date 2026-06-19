Podcast – Έρημος Ουγιούνι: Ένας απέραντος καθρέφτης από αλάτι

Για να βρεθείς στην έρημο Ουγιούνι και στην ομώνυμη πόλη δεν είναι κάτι εύκολο, πρόκειται για ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία του πλανήτη, αλλά σίγουρα αξίζει τον κόπο η προσπάθεια.

Όσο είναι καιρός ακόμη, γιατί σύντομα θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης το υπέδαφός της, με 100 εκατομμύρια τόνους λιθίου στα σπλάχνα της. Προς το παρόν, εκείνο που μένει είναι μια τεράστια έκταση 100 δισεκατομμυρίων τόνων άλατος, όπως προήλθε από την εξάτμιση θαλάσσιου ύδατος, εγκλωβισμένου ανάμεσα στις Άνδεις.

Σα να βρίσκεται σε μια λεκάνη, κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. Και τώρα έχει απομείνει η έκταση από αλάτι, να αντικατοπτρίζει τον ορίζοντα, και ιδίως σε κάποια σημεία, όπου καθρεφτίζεται πάνω στην υγρασία το χρυσίζον φως του ηλιοβασιλέματος.

Πριν εισέλθουμε σε αυτήν την έκταση των 10.500 τετραγωνικών μέτρων, μας περιμένει στην είσοδο, σαν πύλη υποδοχής, η πόλη Ουγιούνι. Σα να βρίσκεσαι στο Φαρ Ουέστ. Μεγάλοι, φαρδιές δρόμοι, κάθετοι και οριζόντιοι, γεμάτοι σκόνη. Στην άκρη ξενοδοχεία στοιχειωδών υπηρεσίων, ίσα ίσα για να φιλοξενήσουν τους επισκέπτες για μια βραδιά.

Και μετά επιλογή ενός από τα περίπου εκατό πρακτορεία, που οργανώνουν εκδρομές για την Ουγιούνι. Εκεί όπου το στόμα μένει ανοιχτό για πολλές ώρες, από το μοναδικό θέαμα. Εκεί όπου κάποτε, για μια δεκαετία, διεξήχθη το ράλι Παρί – Ντακάρ και τώρα μπορείς να τη θαυμάσεις από ψηλά, από το «νησί των κάκτων».

Η ολοκλήρωση του ταξιδιού αφήνει καρφωμένη στη μνήμη μια από τις ωραιότερες κάρτες ποστάλ του κόσμου.

Διαβάστε επίσης

Podcast – Μάξιμος Μουμούρης: «Θα απαντούσα “όχι”, σε πρόταση να πολιτευτώ. Ένας πολιτικός στο σπίτι είναι αρκετός»

Podcast – Δημήτρης Φιλιππίδης: «Αν δεν έχω δουλειά στο θέατρο, θα κάνω οποιαδήποτε άλλη δουλειά»

Podcast – Έλενα Καρακούλη: «Νομίζουμε ότι είμαστε αυτάρκεις, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη ψευδαίσθηση»