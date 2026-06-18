Podcast – Μάξιμος Μουμούρης: «Θα απαντούσα “όχι”, σε πρόταση να πολιτευτώ. Ένας πολιτικός στο σπίτι είναι αρκετός»

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και το 8ο Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» παρουσιάζουν, στην πρώτη τους συμπαραγωγή, μια νέα σκηνική εκδοχή του «Ίωνα» του Ευριπίδη, σε προσαρμογή του συγγραφέα Μηνά Βιντιάδη. Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνικών θεσμών αποτελεί πρωτοβουλία των καλλιτεχνικών διευθυντών Δημήτρη Μαραμή, για το Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ», και Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη, για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης.

Η πανελλήνια πρεμιέρα της παράστασης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών — στον ίδιο τόπο όπου εκτυλίσσεται η δράση του έργου: στο ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, κάτω από τις Φαιδριάδες Πέτρες, στη σκιά του Παρνασσού. Τους βασικούς ρόλους ερμηνεύουν οι Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννης Εγγλέζος και Μάξιμος Μουμούρης.

Με αυτή την αφορμή ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr. Στην αρχή της συζήτησης αναφέρθηκε στον χώρο που θα γίνει η πρεμιέρα της παράστασης όπου το δελφικό τοπίο δεν λειτουργεί απλώς ως σκηνικό περιβάλλον της παράστασης, αλλά ως ο φυσικός και συμβολικός πυρήνας του ίδιου του έργου του Ευριπίδη, καθώς ο «Ίων» είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που διαδραματίζεται εξ ολοκλήρου στους Δελφούς.

Μετά την πρεμιέρα στους Δελφούς, θα ακολουθήσει καλοκαιρινή περιοδεία σε επιλεγμένες διοργανώσεις και φεστιβάλ της Αθήνας και της περιφέρειας, με πρώτο σταθμό το Κάστρο της Λαμίας στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο «Ίων» είναι ένα από τα πιο αμφίσημα έργα του Ευριπίδη. Αν και τραγωδία, ενσωματώνει κωμικά και ρομαντικά στοιχεία, ενώ οι ήρωές του δεν εμφανίζονται ως ιδανικές μορφές, αλλά ως βαθιά ανθρώπινα και αντιφατικά πρόσωπα. Στη συνέχεια της συνομιλίας μας αναφέρθηκε και στην υπόθεση του έργου και τον τρόπο που έχει κάνει την προσαρμογή ο Μηνάς Βιντιάδης.

Εδώ η Κρέουσα, έπειτα από την κρυφή της ένωση με τον Απόλλωνα, γεννά ένα αγόρι, το οποίο εγκαταλείπει από φόβο και ντροπή. Ο Ερμής μεταφέρει το βρέφος στους Δελφούς, όπου μεγαλώνει υπηρετώντας το ιερό του θεού, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική του καταγωγή. Χρόνια αργότερα, η Κρέουσα και ο σύζυγός της Ξούθος, ανήμποροι να αποκτήσουν παιδιά, φτάνουν στους Δελφούς αναζητώντας χρησμό. Εκεί, μέσα από ένα ακόμη παιχνίδι του Φοίβου, ο Ξούθος πληροφορείται πως ο Ίων είναι γιος του και αποφασίζει να τον πάρει μαζί του στην Αθήνα. Η Κρέουσα, αγνοώντας πως πρόκειται για το δικό της παιδί, επιχειρεί να τον δολοφονήσει. Όμως η αλήθεια αποκαλύπτεται και το έργο οδηγείται σε μια απρόσμενη κάθαρση. Στη συνέχεια μίλησε με πολύ ενθουσιασμό για την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Δήμου Αγίας Βαρβάρας που εδώ και χρόνια διευθύνει.

Βεβαίως από την συζήτησή μας δεν θα μπορούσε να λείψει και η αναφορά του, στο σημερινό πολιτικό σκηνικό στη χώρας μας, μιας και η σύζυγος του Μάξιμου, είναι το προβεβλημένο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου. Εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι δυό τους τα επαγγελματικά τους σε σχέση με τα παιδιά τους και πως γίνονται στο σπίτι οι μεταξύ τους συζητήσεις. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το αν θα αποδεχόταν υποτιθέμενη πρόταση να πολιτευθεί και ο ίδιος, απάντησε: «Όχι! Ένας πολίτικος στο σπίτι είναι αρκετός». Υπογράμμισε την ρευστότητα που υπάρχει σήμερα στο πολιτικό σκηνικό, λέγοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ ξανά τέτοια ρευστότητα. Ακόμη θυμήθηκε και τα χρόνια που έπαιζε μπάσκετ στον Πανιώνιο και δεν έκρυψε τα κυανέρυθρα συναισθήματά του. Κλείνοντας , σχετικά με τα τηλεοπτικά του σχέδια, είπε ότι έχει προτάσεις, αλλά θα ξεκουραστεί την προσεχή τηλεοπτική σεζόν. Άλλωστε βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο!

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