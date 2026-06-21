Podcast – Δημήτρης Πιατάς: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι μόνο ο κορυφαίος στο μπάσκετ, είναι και καλός ηθοποιός»

«Εγώ θα σας τα πω!» είναι ο τίτλος της παράστασης, σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, με μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη.

Με ζωντανή τετραμελή ορχήστρα και τη σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, οι εξαιρετικοί πρωταγωνιστές: Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάσης Ισιδώρου – ανεβαίνουν στη σκηνή σε μια εκρηκτική σύμπραξη. Με αυτή την αφορμή ο δημοφιλής ηθοποιός, Δημήτρης Πιατάς, μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την παράσταση είπε ότι με αιχμηρό χιούμορ, καταιγιστική ενέργεια και χορταστική πολιτική σάτιρα το «Εγώ θα σας τα πω!» έρχεται να σχολιάσει την εξωφρενική ελληνική πραγματικότητα, καυτηριάζοντας πρόσωπα, καταστάσεις και εμμονές της εποχής μας. Η παράστασή αυτή ξεπηδά κατευθείαν από τη δική μας απίστευτη καθημερινότητα: λατρεμένοι πρωθυπουργοί, woke agenda, προδομένες θεατρόφιλες στο κυνήγι του επόμενου sold out, «τραμπικοί» πατριώτες με χρυσές στάνες και άφθονη corporate φλυαρία, σε ένα πανηγύρι επικαιρότητας χωρίς φρένο. Με καυστικές ατάκες και ανατρεπτικό χιούμορ, η παράσταση κάνει remix την ειδησεογραφία και την καθημερινότητά μας.

Ένα καλοκαιρινό θεατρικό ταξίδι με απρόβλεπτες συναντήσεις επί σκηνής, που θα περάσει από τα μεγαλύτερα ανοιχτά θέατρα της Αττικής και όλης της Ελλάδας, σκορπίζοντας γέλιο – αυτό που δεν παύει να μας χαρίζει απλόχερα η παρανοϊκή μας ζωή, μέσα από το βλέμμα της επιθεώρησης.

Μιλώντας σχετικά με το είδος της επιθεώρησης είπε ότι: «Οφείλω τη δημοφιλία μου στην επιθεώρηση, με αυτήν ξεκίνησα». Σχετικά με τα έργα στα οποία πρωταγωνιστεί είπε ότι δεν θέλει να πλήττει με την υπόθεσή τους, γιατί έτσι θα πλήττει και ο θεατής.

Ακόμα εξέφρασε τη χαρά του που παίζει σε μια κωμική παράσταση μετά τις προηγούμενες δουλειές του που ήταν δραματικές. Βέβαια δεν παρέλειψε να τονίσει ότι: «Η καλοκαιρινή περιοδεία με κουράζει! Μεγάλωσα πια».

Μίλησε ακόμη και για τη λατρεία που τρέφει για τα εγγόνια του , τον χρόνο που περνά μαζί τους λέγοντας μάλιστα ότι έχει χωρίσει την επαγγελματική του πραγματικότητα από την προσωπική του ζωή.

Η συζήτησή μας έκλεισε απολαυστικά, αφού διηγήθηκε την εμπειρία του με τον κορυφαίο μπασκετμπολίστα Γιάννη Αντετοκούνμπο, που συνεργάζεται μαζί του για της ανάγκες διαφημιστικού σποτ.

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